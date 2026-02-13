Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di cinque persone e il ferimento di altre sei, ha dichiarato oggi il governatore della regione della capitale russa Andrey Vorobyov su Telegram.

«Questa mattina, le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni contro la regione di Mosca», ha scritto Vorobyov.

Nella zona industriale di Novoselki, sono scoppiati diversi incendi in seguito all'attacco. Secondo le prime informazioni, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio più grande, divampato in un magazzino.