Alcuni giorni fa, il 10 luglio, due aerei di linea che volavano alla stessa quota si sono avvicinati pericolosamente l'uno all'altro sopra l'Atlantico. L'Airbus e il Boeing sono infine riusciti a evitarsi per un soffio.

Secondo «Air Journal», un Airbus A321XLR di Iberia partito dal Brasile alla volta della Spagna volava a 11'000 metri di quota. Nello stesso momento, un Boeing 787-9 di Air Europa stava effettuando il volo inverso, dalla Spagna verso il Brasile.

I due velivoli avevano scelto la stessa rotta e volavano alla stessa quota.

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Mentre i piloti si stavano inesorabilmente dirigendo verso la catastrofe, è stato infine il sistema di sicurezza anticollisione di bordo TCAS (Traffic Collision Avoidance System) ad avvisarli contemporaneamente.

Avvisati inizialmente da un allarme acustico, i piloti hanno poi ricevuto istruzioni per mettere in sicurezza se stessi, l’equipaggio e i passeggeri. L’Airbus ha iniziato una discesa di 500 piedi, mentre il Boeing saliva di 400 piedi.

Una situazione del genere non dovrebbe mai verificarsi: è in corso un’indagine per accertare le circostanze di questo incidente, che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche.

Per il momento, nessuna delle due compagnie ha rilasciato dichiarazioni.