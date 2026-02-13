Due militari americani sono morti e un terzo è scomparso durante attacchi iraniani di ieri in Giordania. Lo annuncia il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) in un post su X.

Secondo Centcom l'incidente è avvenuto ieri mentre le forze statunitensi e i loro alleati «si difendevano dagli attacchi missilistici e con droni iraniani».

Un militare statunitense risulta ancora disperso, mentre altri quattro sono stati feriti: trasportati in ospedale sono stati nel frattempo già dimessi, ha riferito Centcom.