Il Venezuela è un Paese in ginocchio, ferito al cuore da un terremoto violentissimo che ha colpito la capitale Caracas, ma soprattutto la zona costiera dello Stato de La Guaira, dove potrebbe aver provocato un'ecatombe con migliaia di morti. Secondo le ultime stime oltre 40'000 persone risultano ancora disperse.

I centri abitati, all'alba, poche ore dopo il disastro, sembrano zone di guerra dopo un bombardamento. Decine e decine di edifici sono crollati, ridotti in polvere, altri sono sventrati e ripiegati su se stessi.

Si stanno spegnendo gli incendi provocati dalle fughe di gas, ma la gente è ancora per strada, a piangere, senza più niente, sotto shock, in cerca dei propri cari, in mezzo a montagne di calcinacci.

«Tutto ci stava cadendo addosso. I televisori erano a terra. Sembrava un film horror. È durato tantissimo, circa due minuti», ha raccontato alla stampa locale una residente di una delle zone a ovest di Caracas, tra le più colpite. «Il boato è stato terrificante», ha aggiunto una sua vicina.

Annunciato lo stato d'emergenza

Ora l'obiettivo primario è far arrivare prima possibile i soccorsi e gli aiuti, ma non è un compito facile: molti ponti sono lesionati, l'aeroporto gravemente danneggiato e le comunicazioni sono al collasso. Si scava comunque senza sosta.

La presidente ad interim Delcy Rodriguez, visibilmente emozionata, ha dichiarato in diretta tv lo stato di emergenza, ha annunciato la chiusura di scuole e tribunali, invitando alla calma e facendo appello all'unità nazionale. Cooptati anche tutti i medici e gli infermieri del paese.

In poche ore è scattata la solidarietà internazionale: sono arrivati quintali di aiuti dai paesi vicini e squadre di soccorso da mezzo mondo, dagli USA all'Unione europea, che ha fatto scattare il meccanismo di protezione civile, mentre il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stanziato 200 milioni di dollari per la ricostruzione.

Invio di uomini anche dalla Turchia al Messico, paesi che conoscono bene catastrofi simili: tutti sono impegnati in una corsa contro il tempo pur di salvare più persone, ancora sotto le macerie.

La Confederazione ha mobilitato la Catena svizzera di salvataggio: una squadra di 80 soccorritori, otto cani da ricerca e 18 tonnellate di attrezzature sarà dispiegata nella nazione sudamericana. La sua partenza è prevista nella notte tra oggi e domani.

Anche la solidarietà svizzera si mobilità

La Croce Rossa Svizzera (CRS) invia sul posto squadre cinofile di ricerca e salvataggio attraverso la sua organizzazione di soccorso REDOG e mette a disposizione 200'000 franchi per aiuti d'urgenza.

L'Aiuto delle Chiese evangeliche svizzere (ACES) ha annunciato di aver inviato sul posto, via terra dalla Colombia, una squadra di soccorso e che fornirà un aiuto d'urgenza pari a 250'000 franchi sotto forma di generi alimentari, acqua e ripari provvisori. La Caritas Svizzera ne ha stanziato 100'000.

A meno di 24 ore dal sisma, il bilancio era di 188 morti e 1'520 feriti, mentre le persone intrappolate sarebbero 200 e i dispersi, ufficialmente, 157. Numeri tragicamente provvisori: la paura è che le due scosse, la prima di magnitudo 7,1, la seconda 7,5, a pochissimi secondi di distanza, abbiano causato una vera strage.

La cifra dei dispersi è angosciante

La cifra che crea angoscia profonda è quella dei dispersi che cresce di continuo, arrivando a quasi 40'000. La paura che attanaglia tutti è che alla fine il numero dei morti si avvicini, come un incubo, alla stima realizzata a caldo dal Servizio geologico statunitense (USGS), dalle 10'000 alle 100'000 vittime.

Impressionanti le immagini riprese da alcuni pescatori a bordo della loro piccola barca mentre erano a poche miglia dalla terra ferma: prima il mare che improvvisamente si increspa, con onde sempre più alte.

Subito dopo, all'orizzonte, lungo la costa alte colonne in fila di fumo bianche. Erano i palazzi che stavano crollando in sequenza, come carte da gioco, una sull'altra.

A rendere questo sisma così letale il fatto che ci siano state due episodi potentissimi, uno dopo l'altro, ma anche che si è generato a una profondità relativamente bassa: la prima scossa a 20 chilometri sotto la crosta terrestre, la seconda, la più potente, che ha causato i drammi peggiori, ad appena 10 chilometri.

Poi a peggiorare la situazione gli scarsi controlli sulle costruzioni: mentre si contano i morti c'è già chi lamenta il fatto che in Venezuela si costruisca senza criterio.

Pochissimi i progetti rispettosi delle norme anti-sismiche, nessuna pianificazione urbanistica e scarsa manutenzione degli immobili, malgrado il paese sia ad altissimo rischio terremoti, situato com'è lungo la faglia tra la placca dei Caraibi e quella del Sudamerica.