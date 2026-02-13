Una cagnolina è stata salvata all’ultimo momento dopo aver trascorso «almeno due settimane» rinchiusa sul balcone, sotto il sole cocente, senza acqua né cibo. Valka, un mastino argentino, era ridotta a pelle e ossa. Denunciato, il suo proprietario rischia ora gravi conseguenze.

«Con le temperature registrate negli ultimi giorni, è un miracolo che non sia morta», racconta ai nostri colleghi di «Parisien» la presidente dell’associazione Action Protection Animale (APA), che ha accolto il povero animale.

Completamente disidratata, Valka aveva perso tutta la sua massa muscolare. Mentre un cane della sua taglia dovrebbe pesare circa 40 chili, ne pesava solo 23 quando le autorità sono intervenute per soccorrerla, riferisce il media francese.

Il proprietario rischia 3 anni di carcere

È stata una vicina a dare l'allarme, dopo aver visto «il cane immobile da diversi giorni sulla terrazza».

La vicina pensava che il padrone di Valka fosse partito per le vacanze abbandonando la cagnolina sul balcone, aggiunge «Le Parisien», invece si è scoperto che era invece a casa. Avrebbe lasciato deliberatamente la cagnolina all’esterno.

L'APA ha sporto denuncia contro quest'ultimo per abbandono volontario di animale. È stata inoltre avviata un'indagine da parte della Procura di Bobigny. Il proprietario rischia fino a 3 anni di reclusione e una multa di 45'000 euro.