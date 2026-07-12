Stati Uniti
È morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, alleato di Trump
Da sinistra: il senatore repubblicano Lindsey Graham, morto sabato all'età di 71 anni, e il presidente Donald Trump. (foto d'archivio)
Keystone
Il senatore repubblicano degli Stati Uniti Lindsey Graham, tra le figure più influenti del Partito repubblicano al Congresso e stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto sabato sera all'età di 71 anni dopo una «breve e improvvisa malattia».
Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, ripresa dal Washington Post.
«Durante la serata di sabato 11 luglio, il senatore degli Stati Uniti Lindsey Graham è deceduto a seguito di una breve e improvvisa malattia», si legge nel comunicato, nel quale la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.