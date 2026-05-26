Il presidente degli Stati Uniti si è sottoposto ad una visita di routine.

«Ho appena terminato la mia visita medica semestrale presso il Walter Reed Military Medical Center. È risultato tutto PERFETTO. Grazie agli straordinari medici e a tutto lo staff! Sto rientrando alla Casa Bianca».

È quanto scrive il presidente americano Donald Trump sulla sua rete sociale Truth, in merito al terzo ciclo di controlli medici generali dal suo insediamento a gennaio del 2025, condotti al Walter Reed Medical Center di Bethesda, nel Maryland.