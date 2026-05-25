I Paesi confinanti con la Repubblica Democratica del Congo sono ad alto rischio di contagio da Ebola e dovrebbero agire immediatamente per contrastare il virus.

Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«I Paesi confinanti con la Rdc sono particolarmente a rischio e dovrebbero adottare misure immediate», ha dichiarato, aggiungendo che domani si recherà in Congo, epicentro dell'attuale epidemia della malattia mortale.