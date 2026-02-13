Dalla battaglia legale contro l'esito delle presidenziali 2020 ai corridoi della Casa Bianca. Dopo la sconfitta di Donald Trump, Kurt Olsen è stato tra i volti di spicco del team di avvocati impegnati a contestare il risultato elettorale. Oggi il legale ricopre il ruolo di direttore per la sicurezza e l'integrità elettorale del presidente degli Stati Uniti. Ma chi è l'uomo che ora ha accesso a informazioni altamente riservate?

Un negazionista alla Casa Bianca: Kurt Olsen è il direttore per la sicurezza e l'integrità elettorale di Donald Trump.

Hai fretta? blue News riassume per te In qualità di direttore della sicurezza e dell'integrità elettorale, Kurt Olsen è uno degli avvocati più influenti della Casa Bianca.

Il legale è un negazionista della sconfitta elettorale di Donald Trump nel 2020, ha diffuso teorie cospirative e ha cercato di ribaltare il risultato.

Nella sua attuale posizione nell'amministrazione del tycoon ha accesso alle informazioni più confidenziali dei servizi segreti e può avviare delle indagini.

Per molto tempo il suo nome è stato conosciuto solo negli ambienti che hanno etichettato le elezioni del 2020 negli Stati Uniti come «rubate».

Il fatto che la situazione stia cambiando e che Kurt Olsen sia sulla bocca di tutti ha ancora una volta a che fare con Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti lo ha nominato senza tanti complimenti direttore per la sicurezza e l'integrità delle elezioni.

Quest'ultimo è diventato uno tra i più influenti avvocati della Casa Bianca, che in qualità del suo nuovo ruolo può avviare indagini penali. Un potere che non ha esitato a mettere in pratica.

Infatti secondo il «New York Times», Olsen ha avviato l'ultima perquisizione dell'FBI nella contea di Fulton, nello Stato della Georgia.

L'indagine riguarda ancora una volta le elezioni presidenziali del 2020, i cui risultati sono stati più volte esaminati e confermati, ma ancora contestati dal tycoon e dai suoi seguaci.

Dall'assalto al Campidoglio al tribunale

Quando Olsen ha iniziato la sua carriera in un importante studio legale negli anni '90, non aveva nulla a che fare con la legge elettorale, secondo il giornale newyorchese.

Le cose sono cambiate dopo la sconfitta del repubblicano nel 2020. In una dichiarazione giurata del 2023, l'avvocato ha spiegato che all'epoca credeva «che ci fosse qualcosa di sbagliato».

Così si è unito a un gruppo di legali repubblicani che hanno cercato di ribaltare il risultato delle elezioni in tribunale. Nel 2020 ha anche intentato una causa alla Corte Suprema, che l'ha respinta.

Secondo il ritratto del «Times», Olsen avrebbe parlato al telefono con Trump diverse volte il 6 gennaio 2021, anche la mattina prima che l'allora presidente radunasse i suoi sostenitori vicino alla Casa Bianca. Ci sono state anche altre conversazioni dopo l'assalto al Campidoglio.

Una serie di cause fallimentari

Dopo aver lasciato l'incarico di commander-in-chief, il tycoon ha presentato Olsen a Mike Lindell, il fondatore di MyPillow (un'azienda produttrice di cuscini) che aveva affermato pubblicamente che le macchine per il voto erano state manipolate.

Insieme hanno sostenuto un movimento di attivisti e sedicenti esperti di cybersicurezza che hanno seminato dubbi sui dispositivi per il voto con azioni legali, conferenze e apparizioni sui media.

Olsen ha spesso assunto il ruolo di legale. Tra le altre cose, ha rappresentato la giornalista e politica Kari Lake nel suo tentativo di contestare retroattivamente le elezioni governative del 2022 in Arizona.

All'epoca, un giudice federale impose delle sanzioni all'avvocato per «affermazioni di fatto false, fuorvianti e non comprovate», come scrive «Politico».

Anche altri procedimenti sono falliti, ma le sconfitte non hanno apparentemente danneggiato la sua carriera.

Gli è garantito l'accesso a informazioni top-secret

Oggi l'influenza di Olsen si estende ben oltre l'aula di tribunale. Sempre secondo «Politico», Trump ha dato istruzioni ai servizi segreti di concedere all'avvocato l'accesso a informazioni sensibili sulle elezioni del 2020.

Due persone che hanno familiarità con la questione hanno detto che il legale ha avuto accesso a programmi particolarmente top-secret.

«Ogni volta che incontra un ostacolo, chiama il presidente», ha dichiarato una persona vicina a Olsen. Uno stretto alleato del tycoon ha espresso dubbi sull'idoneità del legale, che non ha «alcun background» nei servizi segreti.

La CIA ha confermato la collaborazione a «Politico»: «Il presidente ha chiesto a Olsen di esaminare le informazioni confidenziali relative alle elezioni del 2020 e l'agenzia si sta assicurando che abbia l'accesso necessario».

Secondo gli esperti il punto non è solo questo. Mentre gli Stati Uniti si dirigono verso le prossime elezioni di metà mandato, la questione del ruolo che le istituzioni statali dovrebbero svolgere nel riesaminare un'elezione già decisa da tempo sta diventando sempre più pressante. E Olsen è al centro di questo sviluppo.

Quando i teorici della cospirazione acquistano potere

Per i critici l'avvocato è un simbolo di come le teorie del complotto ottengano legittimità dal potere statale.

Ha «una storia di abuso della sua licenza di avvocato per diffondere menzogne sulle nostre elezioni», afferma Christine P. Sun dello States United Democracy Center. E adesso usa il suo ruolo nel governo per misure «alimentate dalle stesse bugie».

Insomma, un uomo che dopo le elezioni del 2020 è stato protagonista dei movimenti Stop the Steal e Big Lie, diffondendo teorie cospirative, ora è una parte importante dell'apparato di potere.

E non è l'unico nell'amministrazione Trump ad avere tali opinioni, eppure, come dice il «New York Times»: «Anche in un'associazione di teorici della cospirazione, il signor Olsen si distingue».