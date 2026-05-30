Gina Rinehart è la donna più ricca d’Australia. Ma il suo successo è accompagnato da scandali, influenza politica e insoliti rituali di fedeltà all’interno della sua azienda.

Multimiliardaria e negazionista del clima

Multimiliardaria e negazionista del clima Ecco come la «Trump al femminile» sta plasmando e dividendo un intero Paese

Hai fretta? blue News riassume per te Gina Rinehart è la donna più ricca d’Australia e guida il gruppo Hancock Prospecting.

La sua figura è al centro di polemiche per il culto della personalità dentro l’azienda.

Negli anni è stata coinvolta in dure battaglie legali familiari.

Sostiene posizioni conservatrici, nega il cambiamento climatico e finanzia ambienti contrari alle politiche climatiche.

Ammiratrice di Donald Trump, divide l’Australia con il suo peso economico, politico e mediatico.

Una volta all’anno, i dipendenti sono invitati a fermarsi e a dire grazie. Non al proprio team, né ai colleghi. Ma a una persona sola: Gina Rinehart, alla guida del gruppo minerario e agricolo Hancock Prospecting e, con un patrimonio stimato in oltre 25 miliardi di dollari, donna più ricca d’Australia.

Secondo documenti interni consultati dal Guardian, fa parte della cultura aziendale che, prima di Natale, i dipendenti di Hancock scrivano messaggi personali alla loro capa per esprimerle gratitudine.

In cambio, ricevono generosi bonus e partecipano a una lotteria interna che mette in palio, una volta all’anno, 100’000 dollari australiani, pari a circa 55’000 franchi.

Ufficialmente, la redazione di questi messaggi di ringraziamento è volontaria. Ma diversi ex dipendenti raccontano un’altra realtà. La pratica sarebbe attivamente incoraggiata dai quadri e diffusa in tutta l’azienda.

Un indizio, secondo i critici, del culto della personalità costruito attorno a Gina Rinehart.

La battaglia legale con i figli, dopo quella con la matrigna

Rinehart è una delle figure più controverse e appariscenti d’Australia. Vive in una grande proprietà in un esclusivo sobborgo di Perth.

Di recente è tornata sulle prime pagine per la conclusione di un processo durato oltre un decennio contro tre dei suoi quattro figli. Su ordine del tribunale, l’imprenditrice dovrà cedere una parte del suo patrimonio ai suoi eredi.

Gina Rinehart, il figlio John Hancock, la figlia Bianca Rinehart e un altro figlio sono stati coinvolti in una battaglia legale sul patrimonio di famiglia durata anni. Imago

All’origine della ricchezza della 72enne c’è, a sua volta, un’eredità. Figlia del magnate del ferro Lang Hancock, Rinehart prese il controllo dell’azienda dopo la morte del padre, nel 1992.

All’epoca, però, il gruppo era indebitato. Oggi è un colosso delle materie prime altamente redditizio e una delle maggiori società private australiane per fatturato.

Negli anni Novanta Rinehart attirò l’attenzione dell’opinione pubblica per la lunga battaglia legale contro la matrigna, Rose Porteous. L’imprenditrice chiedeva la restituzione di beni per un valore equivalente a circa 24 milioni di franchi e, al tempo stesso, insinuava che Porteous potesse essere coinvolta nella morte del padre.

«La cosa migliore del mio lavoro è la nostra presidente» Dipendente di Hancock

L’allora ministro della giustizia dell’Australia occidentale, Peter Foss, aveva inizialmente respinto la richiesta di riesumazione. Solo dopo la comparsa di testimoni provenienti dalle Filippine, che sostenevano le accuse di Rinehart, venne disposta un’autopsia.

L’esame stabilì però che Hancock era morto per cause naturali. In seguito emerse che Rinehart aveva pagato quei testimoni per le loro dichiarazioni.

Gita in barca con le star olimpiche

Dopo le faide familiari, Rinehart ha fatto di tutto per rafforzare la propria immagine pubblica di donna d’affari di successo. Nel 2024, alla vigilia dei Giochi olimpici di Parigi, ha solcato la Senna accanto ad alcune star dello sport australiano.

Da mecenate dello sport nazionale, ha fatto sapere di aver contribuito, a suo modo, alle 53 medaglie conquistate dall’Australia.

Anche il suo settantesimo compleanno è stato celebrato con grande clamore, tra ospiti celebri, spettacoli equestri e fuochi d’artificio.

Circondata da atleti australiani, Gina Rinehart ha partecipato a una gita in barca a Parigi nel 2024. Imago

Gli eventi aziendali, a loro volta, finiscono spesso per trasformarsi in momenti di celebrazione personale.

Il Guardian riferisce il caso di una dipendente che, davanti a 450 invitati, ha dichiarato che la cosa migliore del suo lavoro era «la nostra determinata presidente, che mi ispira a essere una donna forte».

Durante la stessa festa, altri dipendenti hanno lodato in un video prodotto con grande cura la «visione» e il «patriottismo» di Rinehart.

Negazionista convinta del cambiamento climatico

Gina Rinehart cerca di esercitare influenza anche sul piano politico, attraverso un think tank conservatore e donazioni all’opposizione. Di recente ha sostenuto con forza il candidato della destra conservatrice Peter Dutton, leader del Partito liberale australiano, poi sconfitto nella corsa alla carica di primo ministro.

Rinehart respinge categoricamente le richieste di introdurre o rafforzare un salario minimo e invoca invece tasse più basse per i ricchi.

È inoltre una convinta negazionista del cambiamento climatico. Nel 2011 dichiarò di non essere persuasa che l’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera provocasse un riscaldamento significativo. Nel 2021 definì le preoccupazioni legate al clima «propaganda».

Nel corso degli anni ha inoltre finanziato con milioni di dollari l’Institute of Public Affairs, un think tank che non riconosce il consenso scientifico sul cambiamento climatico e si oppone alle politiche di protezione del clima.

La fascinazione per Trump

Forse è proprio lo scetticismo condiviso sul clima ad aver fatto di Rinehart una fervente sostenitrice del presidente statunitense Donald Trump.

L’anno scorso era presente alla festa elettorale di Trump nel suo club privato di Mar-a-Lago, in Florida, come mostrano video diffusi dai media australiani.

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Secondo email interne consultate dal Guardian, i dipendenti di Hancock sarebbero stati invitati a guardare il discorso d’insediamento di Trump.

Rinehart è una sostenitrice dichiarata del movimento Maga, acronimo di «Make America great again», e si considera parte delle «Trumpettes», un gruppo di sostenitrici di destra del presidente statunitense.

Toni Holt Kramer, fondatrice delle «Trumpettes», l’ha persino definita una «Donald Trump al femminile».

«Anche l'Australia dovrebbe abbandonare i miti e le falsità della sinistra» Gina Rinehart

Dopo la sconfitta elettorale di Peter Dutton in Australia, Rinehart ha esortato i Liberali a proseguire sulla strada di una politica «trumpiana», citando anche l’Italia di Giorgia Meloni e l’Ungheria di Viktor Orbán - che però ora ha perso la sua carica - come modelli a cui l’Australia dovrebbe ispirarsi.

In questi Paesi, secondo lei, la popolazione starebbe abbandonando «i miti e le falsità della sinistra» per tornare al «buon senso e alla verità».

E, proprio come Trump, anche Rinehart sembra reagire male quando la sua immagine viene intaccata. Nel 2024 si oppose a un suo ritratto realizzato da un premiato artista australiano ed esposto alla National Gallery di Canberra. Senza successo: il quadro rimase al suo posto.

Gina Rinehart nella serie di ritratti «Australia in Colour» dell'artista Vincent Namatjira. Bild: LUKAS COCH/IMAGO/AAP

Va detto che il ritratto satirico non è lusinghiero. Il doppio mento è messo in evidenza e gli angoli della bocca rivolti verso il basso conferiscono al volto un’espressione tutt’altro che celebrativa.

Un dettaglio che, a quanto pare, ha infastidito non poco la donna più ricca d’Australia.

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Non sorprende quindi che nel suo ufficio, al posto del ritratto contestato, campeggi una statuetta argentata di «Peanut»: lo scoiattolo diventato, durante la campagna elettorale statunitense del 2024, una mascotte delle proteste della destra dopo essere stato sottratto al suo proprietario per detenzione illegale di fauna selvatica e soppresso per un sospetto rischio di rabbia.