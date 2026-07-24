Luigi Esposito è stato trovato carbonizzato il 19 luglio a Eboli, in Campania. L'uomo sarebbe deceduto per asfissia violenta. Tra falsi impieghi e messaggi senza risposta, si infittiscono gli enigmi attorno agli ultimi momenti di vita del giornalista sportivo.

Hai fretta? blue News riassume per te Luigi «Luca» Esposito è stato rinvenuto privo di vita e carbonizzato il 19 luglio in un'area agricola di Eboli, in Campania.

L'autopsia ha rivelato che il cronista sarebbe stato strozzato.

L'esame non ha saputo ancora chiarire se le fiamme siano state appiccate prima o dopo che l'uomo morisse.

Il nodo principale dell'indagine riguarda la sparizione del suo smartphone. Riepilogo creato con

L'esame autoptico condotto sulla salma di Luigi «Luca» Esposito – il cronista di 53 anni rinvenuto privo di vita e carbonizzato il 19 luglio in un'area agricola di Eboli – ha fornito un primo punto fermo sulle cause del decesso.

Come riporta l'ANSA, l'uomo è morto per un'asfissia meccanica violenta. Un quadro che riconduce la dinamica a una compressione della gola o delle vie respiratorie, vale a dire a un'azione di strangolamento o strozzamento.

D'altra parte il riscontro medico-legale, protrattosi per oltre tre ore, non ha fugato tutti i dubbi degli inquirenti, tanto che si renderanno necessari ulteriori approfondimenti peritali.

Bruciato prima o dopo di morire?

Resta infatti da chiarire se il fuoco sia stato appiccato mentre la vittima era ancora in vita o se il gesto sia avvenuto a morte già sopraggiunta.

Inoltre, sul cadavere sono state rilevate diverse fratture, in particolar modo alla gabbia toracica, sulla cui origine sono tuttora in corso verifiche specifiche.

Sul fronte dell'identificazione ufficiale, come scrive l'ANSA, sebbene le protesi dentarie del corpo corrispondano a quelle descritte dall'odontotecnico di fiducia, la certezza formale arriverà solo dagli esami genetici: per questo motivo si è proceduto alla convocazione di una delle sorelle della vittima per il prelievo del profilo DNA.

Il giallo sullo smartphone

Nel frattempo, le indagini si concentrano su una serie di ombre e incongruenze che avvolgono la vita e le ultime ore del 53enne.

Il nodo principale, si legge sul portale, riguarda la sparizione dello smartphone utilizzato abitualmente dall'uomo, non rinvenuto né sul luogo del ritrovamento della salma né all'interno del suo veicolo, individuato a breve distanza.

A complicare il quadro si aggiungono le testimonianze della rete degli affetti. Un conoscente della vittima ha riferito ai microfoni de «La vita in diretta estate» di aver contattato Esposito nella prima mattinata di domenica, attorno alle 10.27.

Inizialmente i messaggi inviati tramite WhatsApp risultavano non consegnati; le due spunte di avviso sono apparse unicamente nel tardo pomeriggio, pur senza la conferma di lettura (spunte blu).

Un dettaglio che suggerisce come il dispositivo possa essere stato riacceso o spostato in una zona con copertura di rete in un secondo momento.

Degli impieghi falsi?

Ulteriori dettagli sono emersi dalle parole dell'amica Mary Esposito, la quale ha precisato che l'uomo disponeva di due differenti apparecchi (uno per la connessione dati e l'altro per le chiamate classiche) e che l'ultimo accesso all'applicazione di messaggistica risalirebbe alle 22.32 del sabato sera.

L'amica ha evidenziato come Esposito fosse solito effettuare telefonate durante gli spostamenti in auto e come evitasse accuratamente di mettersi alla guida dopo l'imbrunire, lasciando presagire che la sera dell'omicidio fosse accompagnato o impegnato in una conversazione telefonica.

A fare da sfondo alla vicenda figurano infine diversi elementi mai chiariti sulla vita professionale dell'uomo.

Esposito sosteneva di essere impiegato presso l'ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania), circostanza smentita dall'ente stesso, così come è arrivata la precisazione dall'Ordine dei biologi relativa alla sua mancata iscrizione all'albo.

Resta inoltre del tutto sconosciuto cosa facesse nelle ore mattutine, dal momento che chiedeva tassativamente agli amici di non disturbarlo prima delle 15.00.