Gli Stati Uniti devono ai loro importatori 166 miliardi di dollari, soldi che lo Stato ha incassato illegalmente. Ma l'amministrazione di Donald Trump sta facendo di tutto per ritardare il rimborso: il presidente contesta le sentenze dei tribunali e minaccia le aziende che chiedono la restituzione dei soldi. Ecco cosa c'è dietro.

«Mi ricorderò di loro» Ecco come e perché Trump blocca i rimborsi dei 166 miliardi di dollari guadagnati coi dazi illegali

Hai fretta? blue News riassume per te La Corte Suprema ha dichiarato illegali i dazi IEEPA di Donald Trump.

In teoria gli Stati Uniti dovrebbero restituire decine di miliardi di dollari agli importatori colpiti.

Il governo guidato dal tycoon sta cercando di rallentare i rimborsi dal punto di vista legale, burocratico e politico.

Ma perché l'attuale inquilino della Casa Bianca è così motivato a non cedere?

Se si vuole capire la situazione attuale, probabilmente si può riassumere in una sola frase per la maggior parte degli interessati: i soldi sono finiti.

Tra l'aprile 2025 e il febbraio 2026, l'autorità doganale statunitense CBP ha incassato circa 166 miliardi di dollari in dazi in base alla legge d'emergenza IEEPA, una somma che è confluita nel normale bilancio federale e che è stata pianificata da tempo.

Quando a febbraio la Corte Suprema ha dichiarato illegali queste tasse con un voto di 6 a 3, non si è creato un problema legale astratto, ma un problema fiscale concreto: il governo statunitense deve ora rimborsare agli importatori denaro che non avrebbe mai dovuto riscuotere.

Secondo il governo, finora ha restituito circa 21 miliardi di dollari. Altri 64 miliardi sono in fase di «revisione della validità». Sembra un progresso, ma è una finzione.

Secondo il giudice incaricato, un portale online della CBP sta elaborando richieste di rimborso per un totale di almeno 85 miliardi di dollari: la domanda che ci si pone è se il governo voglia davvero portare a termine questo processo.

La risposta è un chiaro no, almeno per il momento. E su tre livelli diversi.

Il livello legale

L'amministrazione Trump ha formalmente impugnato l'ordinanza del giudice Richard Eaton che dichiara ammissibili al rimborso tutti i 330'000 importatori che hanno pagato i dazi IEEPA.

Il Dipartimento di giustizia (DOJ) sostiene che solo le aziende che hanno attivamente intentato una causa sono ammissibili. «Il CBP non ha l'autorità di rimborsare denaro senza un'ordinanza del tribunale», ha scritto il DOJ in un documento.

La questione è giuridicamente spinosa: da un lato il governo mette in dubbio l'autorità del giudice, mentre dall'altro invoca un'ordinanza del tribunale come prerequisito per i rimborsi.

Con una mossa insolita, il giudice Eaton ha definito pubblicamente «colorite» le argomentazioni del DOJ e ha avvertito che l'appello potrebbe mettere a rischio l'intero sistema del portale per i rimborsi.

Il livello burocratico

Il portale del CBP accetta solo le cosiddette «voci non liquidate», ossia le voci doganali che non sono ancora state finalizzate.

Per le voci «liquidate» che sono già state definite - che corrispondono a circa la metà dei 166 miliardi di dollari - ogni importatore deve presentare una richiesta separata.

Questo è complicato per le grandi aziende e praticamente impossibile per le piccole imprese.

Il livello psicologico

Lo stesso Trump ha fatto apertamente pressione sulle aziende affinché non reclamino il denaro a cui hanno diritto. «Brillante se non lo fanno», ha detto alla CNBC. «Se non lo fanno, allora mi conoscono molto bene. Mi ricorderò di loro».

Queste dichiarazioni hanno suscitato scalpore a Washington. Lobbisti e associazioni imprenditoriali riferiscono che alcuni importatori hanno inizialmente esitato a chiedere la restituzione del denaro, per paura di ritorsioni da parte del presidente.

La minaccia del tycoon sembra aver funzionato, almeno in apparenza.

Cosa motiva Trump e cosa questo dice di lui

Il comportamento di Trump ha una spiegazione semplice: la sentenza della Corte Suprema è stata una sconfitta pubblica.

I dazi erano il fulcro della sua politica economica, lo strumento con cui si supponeva volesse far tornare grande l'America. È probabile che il fatto che la Corte ha vietato queste tasse lo abbia colpito duramente.

Lo stesso presidente si è pubblicamente lamentato che la sentenza è stata una «piccola sconfitta» e che nel testo mancava una sola frase: «Qualsiasi somma pagata agli Stati Uniti non deve essere rimborsata».

🚨 NOW: President Trump DROPS this line on the U.S. Supreme Court



“Any money paid to the United States of America does not have to be paid back” — That sentence, if added by the Supreme Court to its highly disputed Tariff decision, would have saved America 159 Billion Dollars! pic.twitter.com/VlN171uWWo — JOHN MICHEAL CHAMBERS BROADCAST (JMC) (@JMC_CHAMBERS) June 4, 2026

In altre parole: il repubblicano non accetta la sentenza in linea di principio e agisce di conseguenza.

C'è anche un aspetto strategico.

Dopo la sentenza IEEPA, il governo ha cercato un sostituto a velocità record. Lo stesso giorno, Trump ha imposto un prelievo generalizzato del 10% su quasi tutte le importazioni, in base alla sezione 122 del Trade Act del 1974.

Anche questi dazi sono stati dichiarati illegali da un tribunale commerciale a maggio, ma una corte d'appello ha temporaneamente sospeso la sentenza, motivo per cui i dazi continueranno, per ora, a essere imposti.

Allo stesso tempo, da marzo sono in corso ampie indagini sulla Section 301, che serviranno da base per la prossima ondata di dazi. Sono esplicitamente citati anche Svizzera, UE, Giappone, Corea del Sud e decine di altri Paesi.

La strategia di Trump è quindi semplice: ritardare i rimborsi il più a lungo possibile e allo stesso tempo creare una nuova base giuridica per le tasse che il tribunale non può annullare.

Si crea un vuoto e il vero problema rimane

Il prossimo passo è che una corte d'appello negli Stati Uniti si pronunci sul ricorso di Trump contro l'ordine universale del giudice Eaton. Come spiegato sopra, il giudice ha stabilito che coloro che hanno pagato i dazi avranno indietro i loro soldi, senza se e senza ma.

L'amministrazione Trump è di parere diverso e vuole risarcire solo coloro che hanno costretto lo Stato a farlo con mezzi legali. Una corte d'appello dovrà ora chiarire chi ha ragione.

Se il governo vince, l'attuale portale online probabilmente si bloccherà e con questo miliardi di richieste di rimborso già presentate.

A medio termine, la situazione è complessa: il prelievo generalizzato del 10% imposto da Trump scade a luglio. E le indagini appena avviate come base per nuovi dazi richiederanno mesi.

Nel mezzo c'è un vuoto che il governo potrebbe cercare di colmare con tasse che colpiscono solo settori specifici. Questo potrebbe riguardare anche le aziende svizzere.

Ma il problema di fondo rimane lo stesso: finché Trump vedrà il rimborso come una sconfitta personale e allo stesso tempo cercherà di stabilire un nuovo quadro doganale, non avrà interesse a una soluzione rapida.

Redatto con materiale della DPA