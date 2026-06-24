Cosa sta tramando l’esercito di Kiev nel sud del fronte? Passo dopo passo, ha circondato il nemico intorno alla Crimea. Ora si prospettano operazioni su più ampia scala: cadrà il ponte di Kerch? L’esercito di Mosca verrà diviso in due? Nel frattempo, i russi fuggono dalla Crimea, che sta sprofondando nel caos.

Il dramma di Putin in 3 atti Ecco cosa fa pensare che Zelensky stia per scatenare un vero e proprio assalto sul fronte meridionale

Hai fretta? blue News riassume per te Prologo: se la Russia ha avuto già così tante difficoltà a difendere la raffineria di Mosca, come potrà riuscirci in Crimea?

Atto I: i droni a medio raggio di Kiev continuano a interrompere i rifornimenti via terra verso la Crimea. Il Cremlino punta sulla difesa aerea.

Atto II: la difesa aerea di Putin fallisce e diventa essa stessa un bersaglio. I droni continuano a danneggiare i ponti in Crimea, ostacolando ulteriormente i rifornimenti.

Atto III: proprio nei pressi del viadotto che collega la penisola alla Russia, l’Ucraina ha distrutto traghetti, depositi di petrolio e sistemi Panzir. Il collegamento sul mare è ora chiuso e la Crimea è in qualche modo isolata.

Epilogo: ecco come Kiev potrebbe trarre vantaggio dalla situazione.

Prologo: tutte le strade portano a Mosca

Basti pensare alla settimana scorsa, quando l’Ucraina ha sferrato il più grande attacco aereo mai compiuto finora contro la capitale russa, e in particolare al ruolo della difesa aerea.

È sufficiente pensare a quel soldato che, in mezzo ai civili, lancia un missile antiaereo a spalla contro un drone.

Moscow air defense unit nestled amid heavily populated areas as usual, with absolutely no regard for life. pic.twitter.com/emo6Ql5QBk — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 18, 2026

Un'arma che, va detto, è a ricerca termica, viene impiegata sopra la raffineria in fiamme.

Il missile, quindi, non descrive naturalmente una traiettoria ad arco in aria per prendere di mira il piccolo motore del drone ucraino. Viene attirato dal grande incendio a terra...

The now famous explosion of the roof-tossing oil silo in Moscow, Russia, was probably caused by a Russian air defense missile. Absolutely hilarious.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 18. Juni 2026 um 22:19

...e finisce in una cisterna di petrolio, la cui esplosione fa volare via il tetto.

Mentre le immagini di quel spettacolare salto in aria fanno il giro del mondo – vedi il video qui sotto –, in Russia quasi nessuno sa che i responsabili sono proprio i propri connazionali.

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Per Putin vale la regola: per chi subisce il danno – sorprendentemente ingente –...

Satellite images of Moscow's oil refinery after Ukrainian strikes show damaged tanks, including the one that became a meme when its lid got blown dozens of meters into the air by an air defense missile. Damage also visible at the AVT-6 unit and fire traces near the Sadovod market.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 20. Juni 2026 um 12:38

...non c'è bisogno di preoccuparsi delle prese in giro.

La tattica di Kiev colpisce il Cremlino su altri fronti: «L’attacco alla raffineria di petrolio di Mosca porta la guerra tra Russia e Ucraina ancora più vicino a casa nostra», afferma la BBC.

Inoltre, alimenta la crisi dei carburanti che si sta diffondendo sempre più in Russia.

Updated map of the regions of Russia where there are shortages of gasoline or diesel. As always it's worse in the occupied territories. New record, 32 in 7 days, at this rate 2 more weeks and all Russia is red 13 region added today look at the sources for the full list. pic.twitter.com/8JflDf8gPP — Stanimir Dobrev (@delfoo) June 21, 2026

La conseguenza: la capitale russa deve rafforzare la propria difesa aerea...

...e talvolta smontare questi sistemi altrove.

Russia keeps bringing more and more air defense systems to protect Moscow. This doesn't stop Ukrainian drones from reaching Moscow and makes it easier for our drones to strike targets in other areas of Russia.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 22. Juni 2026 um 10:22

Ma in nessun altro luogo questa crisi è così grave come in Crimea: lì, dal 21 giugno alle ore 9:00 ora locale, non viene più non viene più venduto carburante.

La carenza di carburante nella penisola occupata potrebbe essere l'inizio di qualcosa di molto più grave, come già temono alcuni russi.

Che cosa è successo? Un dramma in tre atti.

Atto I: l’interruzione del collegamento terrestre

Già da settimane le forze armate ucraine hanno iniziato a intensificare gli attacchi contro i sistemi di difesa aerea e radar russi in Crimea.

Contemporaneamente sono stati attaccati i depositi di petrolio della penisola.

Si trattava della preparazione alla fase successiva: l’interruzione delle linee di rifornimento russe.

👀The camouflage of fuel trucks in Crimea reaches a new level of absurdity



The city of Saki. The fuel truck was first marked with the inscription "Milk", and then a frame was installed under the tarpaulin to simulate a freight truck. pic.twitter.com/PreFS0XI2V — Beefeater (@Beefeater_Fella) June 22, 2026

A rendere possibile tutto ciò è la nuova forza di Kiev nel campo dei droni a medio raggio, la cui produzione quest’anno sta registrando un’impennata.

Vengono inoltre presi sistematicamente di mira i camion che si trovano tra i 100 e i 300 chilometri dietro la linea del fronte.

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I droni come l’Hornet volano verso l’area bersaglio e selezionano le loro vittime tramite intelligenza artificiale: interferire con il collegamento radio con il pilota è quindi inutile.

Con questa tattica, l’esercito ucraino ha interrotto la linea di rifornimento terrestre che collega Rostov sul Don, in Russia, alla Crimea passando per Melitopol.

Tracciato della strada R-280 dalla Russia attraverso i territori occupati fino alla Crimea. United 24

L'avversario russo sta cercando disperatamente di ripristinare l'approvvigionamento di carburante in Crimea: vengono posizionati cannoni antiaerei e si formano convogli scortati da veicoli armati di mitragliatrici.

Questi ultimi, però, costituiscono essi stessi obiettivi validi: sembra dubbio che la crisi energetica possa essere risolta in questo modo.

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Atto II: devi attraversare 7 ponti

Mentre lungo la via terrestre verso la penisola i camion vanno a fuoco, gli ucraini stanno creando disagi in altre parti: negli ultimi giorni hanno ripetutamente attaccato diversi ponti:

Ukrainian attack on Chonhar last night. CODE 9.2 and Falanga multi-domain operations center are blocking Russian attempts to restore crossings to and from Russian-occupied Crimea. The Chonhar bridge is closed after previous Ukrainian attacks.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 13. Juni 2026 um 15:02

Bridges in southern occupied Ukrainian territories are degrading with critical damage, CyberBoroshno reports. Armyansk bridge has bypass dirt crossings, Henichesk and Chonhar bridges run single-lane with pontoons nearby. Russia is building backup dirt crossings, preparing for total bridge loss.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 19. Juni 2026 um 17:19

⚡️ The moment Ukraine’s Special Operations Forces eliminated the railway bridge over the North Crimean Canal



Crimea is looking a little more like an island every day🤌 pic.twitter.com/fQcGMAcHqk — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

Custom made bingo card for all of the rail bridges excluding Kerch Strait Itself



Reka Staraya Kuban AKA Kerch Alternatives Double Rail Bridge

45.14861, 37.31628

45.14862, 37.31654



Mius River Rail Bridge

47.57106, 38.8126



Reka Tuzlov Rail Bridge

47.4323, 40.10359



Siverskyi… pic.twitter.com/Z4NrM9MkzN — Intelschizo (@Schizointel) June 22, 2026

A causa della distruzione dei ponti in Crimea, sono sempre meno le strade attraverso le quali rifornimenti e truppe possono raggiungere il fronte provenendo da sud.

E questi punti nevralgici possono ora essere attaccati ancora più facilmente con i droni, che hanno meno difficoltà a colpire i propri obiettivi quando il traffico è congestionato.

💥 Update on bridges at the entrance to Crimea, - DroneBomber Chonhar direction 🔴Automobile bridge — 4 times 🔴Pontoon crossings — several times Henichesk (Arabatskaya Strelka) 🔴Bridge — 3 times



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 17. Juni 2026 um 17:19

L'ultimo video della 414ª Brigata per velivoli da combattimento senza pilota, nota anche come «Birds of Magyar», dimostra quanto sia spietata la guerra dei droni nella penisola: solo nella notte tra il 22 e il 23 giugno, in Crimea sarebbero stati attaccati 60 obiettivi.

Magyar's Crimean update:



Moscow will lie down in Crimea.

The USF Birds will continue helping it get there.

A colorful mix of targets – dig in, worms.



The night of June 23 was a fiery one in Crimea. Deep inside enemy territory, the USF Birds made plenty of noise – more than 60… pic.twitter.com/FjWNWzjsX9 — 414 Magyar's Birds (@414magyarbirds) June 23, 2026

Sono stati colpiti droni da combattimento del tipo Orion, un serbatoio di carburante a Kerch, sistemi di difesa aerea dei tipi Panzir-S1, S-300 e ZSU-23, un radar Nebo-U, impianti di distribuzione del gas e di energia elettrica, oltre a numerose autocisterne e autocarri.

Atto III: Kertsch nel mirino

In questa situazione critica, Kiev punta all’ultimo collo di bottiglia: il ponte di Kerch, che collega la Crimea alla Russia.

Dopo gli ultimi attacchi, è transitabile solo da veicoli leggeri. Questo collegamento sopra il mare è ora molto richiesto dai russi che vogliono lasciare la penisola.

Crimea ▪️ Kerch There are reports of huge lines to get on the Kerch bridge and leave Russian occupied Crimea. Local media report over 700 cars are in line. #Ukraine #Russia #Crimea #Kerch 🎥: Locals



[image or embed] — Ukraine Support 🇺🇦 🇪🇺 (@blue24world.bsky.social) 21. Juni 2026 um 18:27

Allo stesso tempo, i traghetti russi rimasti sono stati attaccati: l'ultima possibilità di...

More from today's attack. 3 ferries buring at Crimea. Ukraine's drones are making it into an island. Time to russians to go home



[image or embed] — Sven-Erik Volberg (@volberg.bsky.social) 21. Juni 2026 um 14:02

.... trasportare camion o treni in Crimea.

1/5 Russia's logistics lifeline to occupied Crimea is under growing pressure. Ukrainian Navy spokesman Dmytro Pletenchuk says no Russian railway ferries are currently operating in Crimea. That matters more than it sounds. 🧵 Source: www.ukrinform.net/rubric-ato/4...



[image or embed] — Lewi Whalberg (@anno1540.bsky.social) 22. Juni 2026 um 07:40

Ma non è tutto: anche due depositi di petrolio, situati piuttosto vicino al ponte di Kerch, sono stati colpiti dai droni di Kiev...

Posizione dei depositi petroliferi presi di mira presso il ponte di Kerch. Google Earth/phi

...e uno di questi è ancora in fiamme.

Lo YouTuber Suchomimus riferisce inoltre che sono stati distrutti anche due sistemi antiaerei Panzir, che avrebbero dovuto difendere il ponte di Kerch dai droni.

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Epilogo

Sistemi di difesa aerea distrutti? Non è stato possibile proteggere i depositi di petrolio nelle immediate vicinanze?

«Il ponte di Kerch è un bersaglio facile», sintetizza il pro-ucraino Suchomimus. Il manufatto è stato nel frattempo completamente chiuso al traffico automobilistico: la Crimea è isolata.

😏 Russia has started rehearsing the loss of Crimea



A pro-war Russian blogger with close ties to the Russian Defense Ministry published a diagram titled “The Crimean Bridge as the Ultimate Target of the Blockade of Crimea.”



The plan relies heavily on Ukrainian-made systems:… pic.twitter.com/beBSkCeqtJ — NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026

I russi sono arrabbiati.

Accusano un noto blogger militare di nome Fighterbomber, di aver provocato l’attacco quando ha riferito che a Kerch era arrivata una grande quantità di carburante. La parte ucraina ha ringraziato beffardamente il russo con un meme, pubblicato su Reddit.

Ma questo è solo un diversivo: i civili hanno il presentimento che qualcosa stia per accadere.

Le centrali elettriche locali funzionano a gas, che però non arriva più, come riporta RBC-Ucraina. Senza elettricità non funziona più nemmeno l’approvvigionamento idrico.

La stagione turistica è ormai finita. Molti stanno fuggendo.

Si possono però ancora acquistare generi alimentari.

Possibili vettori di attacco nella zona meridionale del fronte, qualora la mancanza di rifornimenti continui a incidere negativamente sulle truppe russe. DeepStateMap/phi

E dal punto di vista militare?

Nella sua ultima offensiva, fallita, l’esercito di Kiev ha cercato di avanzare verso Melitopol passando per Tokmak, con l’obiettivo di dividere le truppe nemiche (A).

In alternativa, si potrebbe tentare di circondare la Crimea partendo da Kherson (B).

Se la penisola di Kinburn (C) venisse liberata, ciò consentirebbe probabilmente di riaprire al traffico marittimo anche il porto di Mykolaiv (D).

Ukrainian drone commander Robert „Magyar“ Brovdi says that Russian-occupied Crimea stopped being a springboard for Russian offensive operations against the Ukrainian army.



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 21. Juni 2026 um 14:04

L’esercito di Kiev intende sferrare un attacco entro la fine dell’anno, afferma in un’intervista a UATV il suo comandante in capo Oleksandr Syrskyj: «Stiamo creando le condizioni per operazioni offensive su larga scala, accumulando riserve, addestrando il personale e conducendo controffensive mirate nei punti in cui il nemico è più debole.»

Ma quando e dove avrà inizio questa offensiva ucraina?

Il settore meridionale del fronte rimarrà un candidato di primo piano nel prossimo futuro.