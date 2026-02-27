Mercoledì sera due dei terremoti più violenti degli ultimi 100 anni hanno fatto tremare l'intero Venezuela. Le scosse hanno causato gravi danni e dato il via a un'operazione di soccorso su larga scala. Ecco cosa si sa finora sull'entità della catastrofe.

Hai fretta? blue News riassume per te Mercoledì sera due forti terremoti, di magnitudo 7,2 e 7,5 sulla scala Richer, hanno scosso il Venezuela.

Si sono verificati gravi danni. Finora sono state segnalate 32 vittime, ma il bilancio è destinato ad aumentare. Si stima che i feriti siano 700.

Le regioni più colpite sono quelle del nord-ovest e Caracas; sono già stati promessi aiuti internazionali.

Che cosa è successo?

Mercoledì sera il Venezuela è stato scosso da due forti terremoti.

Secondo le informazioni disponibili, l’epicentro della prima scossa, verificatasi mercoledì alle 18.04 ora locale (le 00.04 in Svizzera), si trovava a 24 chilometri a est di San Felipe (vedi punto rosso nello screenshot sotto), nella parte nord-occidentale del Paese sudamericano, a una profondità di 21,9 chilometri.

Il punto rosso è dove è avvenuto il primo forte sisma, a oltre 150 chilometri dalla capitale Caracas (sulla destra). Screenshot Google Maps

Il secondo terremoto si è verificato solo pochi chilometri più a nord. Data la scarsa profondità, gli effetti del secondo sisma dovrebbero essere più consistenti. La metropoli di Caracas non si trovava particolarmente vicina all’epicentro, ma a più di 150 chilometri a est di esso.

Le squadre di soccorso e di assistenza stanno setacciando le macerie alla ricerca di sopravvissuti, mentre si cerca contemporaneamente di ripristinare in via provvisoria le infrastrutture distrutte.

Le autorità prevedono forti scosse di assestamento, motivo per cui sono in corso ulteriori evacuazioni e controlli di sicurezza sugli edifici.

Questi terremoti sono tra i più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo.

Quanto sono state forti le scosse?

L'U.S. Geological Survey (USGS) indica che la magnitudo dei terremoti è stata rispettivamente di 7,2 e 7,5 sulla scala Richter. I sismi di questa entità sono considerati da «forti» a «molto forti» e possono causare gravi distruzioni nelle regioni densamente popolate.

Sulla base della magnitudo e della profondità, l’USGS prevede danni ingenti e un numero molto elevato di morti e feriti.

A Caracas e in diversi Stati del nord del Paese sudamericano si sono registrati danni, come ha affermato la presidente ad interim Delcy Rodríguez. «Ci sono Stati particolarmente colpiti». tra cui La Guaira. Si sono già verificate 20 scosse di assestamento.

Quante vittime ci sono state finora?

Il numero delle vittime rimane ancora incerto. Secondo le autorità, però, almeno 32 persone hanno perso la vita e circa 700 sono rimaste ferite.

Rodríguez ha fornito questi dati nella notte tra mercoledì e giovedì come primo bilancio ufficiale.

L'USGS stima tuttavia che il numero dei possibili decessi sia, con elevata probabilità, pari ad almeno 10'000.

Quali regioni sono particolarmente colpite?

La zona più colpita è soprattutto il nord-ovest del Paese, nei dintorni di San Felipe e Yumare, ma anche la capitale Caracas, situata a circa 200-250 chilometri di distanza, registra crolli e gravi danni agli edifici.

A Caracas sono stati evacuati edifici residenziali e altre strutture; parte delle infrastrutture – come l’aeroporto e il servizio ferroviario – sono paralizzate. Anche le lezioni scolastiche sono state sospese.

Gli effetti del doppio terremoto si sono fatti sentire anche a Bogotá, la capitale della Colombia, che dista circa mille chilometri in linea d’aria dall’epicentro. A causa delle scosse anche nella metropoli colombiana la gente è corsa in strada e le sirene d’allarme hanno iniziato a suonare.

C'è il rischio di uno tsunami?

È stato valutato un possibile rischio di tsunami per la costa caraibica, ma finora non sono stati emessi allarmi confermati per la costa del Venezuela.

Il Centro statunitense di allerta ha emesso diversi avvisi di tsunami, che sono stati successivamente revocati.

Cosa dice il governo?

«Ci troviamo di fronte a una situazione estremamente allarmante», ha dichiarato in televisione il ministro dell’Interno Diosdado Cabello. Anche la presidente Rodríguez ha parlato di un «episodio dalle gravi conseguenze» e ha proclamato lo stato di emergenza.

«Ci sono stati in cui la situazione è particolarmente grave», ha affermato Rodríguez, tra cui La Guaira. Si sono già verificate 20 scosse di assestamento. Secondo Rodríguez, la priorità ora è data alle operazioni di soccorso.

Come reagiscono gli altri Stati?

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Dipartimento di Stato statunitense, è stata istituita un’unità di crisi per inviare, d’intesa con il governo venezuelano, squadre di ricerca e soccorso, nonché aiuti umanitari e medici.

Anche il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha scritto sulla piattaforma X che sono pronti 300 soccorritori e paramedici, oltre a 50 tonnellate di aiuti umanitari, da inviare nella capitale venezuelana, Caracas.

En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería.



300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, están listos para partir hacia Caracas 🇸🇻🇻🇪 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 25, 2026

Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha dichiarato che squadre specializzate di ricerca e soccorso delle forze armate sarebbero partite in mattinata alla volta del Venezuela.

Anche il Brasile ha manifestato la propria disponibilità a fornire aiuto. Secondo Rodríguez, anche altri Stati hanno già offerto il proprio aiuto.

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha commentato la tragedia. Su Truth Social ha scritto: «I due gravi terremoti che hanno appena colpito il magnifico popolo del Venezuela sono entrambi di enorme portata e hanno causato un numero devastante di vittime».

Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare, ha aggiunto Trump. «Ho dato istruzioni a tutte le autorità del nostro governo di prepararsi ad agire rapidamente».