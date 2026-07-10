Hai fretta? blue News riassume per te l vertice NATO si è concluso mercoledì ad Ankara, in Turchia.

Al termine dell'incontro, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha consegnato a tutti i leader presenti un insolito regalo: una pistola con relative munizioni.

Si tratterebbe di una Gumusay .357 Magnum, un raro revolver a sei colpi prodotto negli anni '90 dall'azienda turca di armamenti MKE.

Il gesto sembra essere anche un modo per mettere in mostra l'industria della difesa turca, diventata negli ultimi anni un pilastro delle esportazioni del Paese e un importante strumento della politica estera di Ankara. Riepilogo creato con

Il primo ministro belga Bart De Wever è rimasto piuttosto sorpreso quando, al rientro dal vertice NATO di mercoledì ad Ankara, ha trovato nel proprio bagaglio una pistola con relative munizioni.

Al termine del teso summit, il padrone di casa, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ha consegnato a ciascuno dei leader dell'Alleanza un insolito regalo d'addio: un revolver d'epoca corredato di vere munizioni, a conferma che non si trattava di un semplice oggetto da esposizione.

Con il dono, Erdogan ha voluto mettere in mostra l’industria della difesa turca, diventata un settore strategico per le esportazioni e uno strumento della politica estera di Ankara.

Le immagini diffuse dall’ufficio del presidente lituano Gitanas Nauseda mostrano quella che sembra essere una Gumusay .357 Magnum, un raro revolver a sei colpi prodotto negli anni Novanta dall’azienda turca di armamenti MKE.

L’arma era custodita in una teca di legno decorata con la bandiera turca e il logo della NATO. Accanto compariva una targhetta con la scritta «Gumusay, il primo revolver prodotto nel nostro Paese», in turco e in inglese.

«Nessuno la userà per sparare»

Come riferisce Reuters, il portavoce del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato che tutti i leader hanno ricevuto lo stesso modello, con il proprio nome inciso sulla canna.

Il premier belga Bart De Wever ha invece consegnato il revolver alla polizia aeroportuale di Bruxelles, affinché venisse custodito in una cassaforte.

Un collaboratore del presidente polacco Karol Nawrocki ha spiegato a Radio RMF FM che l’arma era ancora in attesa dello sdoganamento all’aeroporto di Varsavia e che sarebbe stata conservata in un luogo adeguato, «in modo che sia innanzitutto al sicuro e, in secondo luogo, rispettata come dono».

«Certamente nessuno la userà per sparare», ha aggiunto.

Il precedente

Non è la prima volta che un capo di Stato regala a un altro leader un’arma vera.

A marzo, durante la sua prima visita in Corea del Nord, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha donato un fucile d’assalto a Kim Jong Un.

È stato il caso di Lukashenko