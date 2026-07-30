Nuovi incendi nell’Europa meridionale: in Francia, Spagna, Grecia e Turchia le forze di intervento stanno combattendo gli incendi e sfollando numerose persone.

Hai fretta? blue News riassume per te In Francia, Spagna, Grecia e Turchia continuano a imperversare gli incendi boschivi: ecco la situazione attuale.

In Grecia un terzo vigile del fuoco è rimasto vittima delle fiamme. Riepilogo creato con

Gli incendi, alimentati da un'ondata di caldo e da forti venti, si stanno diffondendo nell'Europa meridionale, costringendo numerose persone ad abbandonare le proprie case.

In Francia, Spagna, Grecia e Turchia sono divampati nuovi incendi e altre migliaia di persone sono state sfollate.

Nell'Esagono e nel Paese di Pedro Sanchez nelle zone in cui si è riusciti a circoscrivere le fiamme, gli sfollati hanno potuto fare ritorno alle loro case.

Cauto ottimismo in Francia

In diverse regioni della Francia sono divampati nuovamente incendi boschivi. Nella serata di mercoledì, i media francesi hanno parlato di circa 40 focolai attivi.

Tra le zone colpite figura, nel dipartimento del Var, nel sud della Francia, l’area della cittadina di Brignoles. Lì è stato necessario sfollare tra le 600 e le 700 persone.

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È stato segnalato un nuovo incendio anche nella foresta di Fontainebleau, a sud di Parigi.

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Un grave rogo è divampato in Borgogna, a Couchey, nei pressi della città di Digione. A causa del fumo nocivo per la salute, la popolazione è stata invitata a evitare il più possibile di stare all’aperto e a tenere porte e finestre chiuse.

Nella mattinata di giovedì le autorità hanno comunicato che erano già andati in fumo 125 ettari di terreno.

Sulla costa atlantica nei pressi di Bordeaux, dove gli incendi più violenti della stagione in Francia avevano devastato un’area di 42'000 ettari, i vigili del fuoco sono riusciti a impedire un’ulteriore propagazione delle fiamme grazie a un massiccio dispiegamento di forze.

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La prefettura ha espresso la speranza di «poter prospettare un ritorno alla normalità per i residenti e le imprese che devono svolgere il proprio lavoro». Nella regione erano state evacuate 224'000 persone.

La situazione si sta stabilizzando in Spagna

In Spagna è scoppiato un vasto incendio in un parco nazionale al confine con il Portogallo.

A causa dei notevoli rischi per la popolazione locale, sono stati evacuati 12 centri abitati nei dintorni del comune di Fermoselle, all’interno del Parque Nacional Arribes del Duero, secondo quanto comunicato dal governo regionale della Comunità di Castiglia e León.

Secondo quanto riportato dai media, circa 950 persone sono state messe in salvo nella regione colpita, nel nord-ovest della Spagna.

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In alcune zone della Spagna la situazione sta ora migliorando lentamente. Le evacuazioni e le restrizioni alla circolazione vengono gradualmente revocate. Ma circa 9'500 persone, tutte nella Comunità Autonoma di Madrid, non possono ancora tornare alle proprie case.

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Tre pompieri morti in Grecia

Al momento in Grecia stanno imperversando diversi incendi boschivi, il più grave dei quali nel sud dell’isola di Creta.

Lì due vigili del fuoco hanno perso la vita durante le operazioni di spegnimento: avevano perso l’orientamento all’interno del loro veicolo a causa del fumo denso.

Il vento soffiava così forte che elicotteri e aerei antincendio hanno dovuto invertire la rotta e atterrare.

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Nella serata di mercoledì, oltre a diversi villaggi di montagna, è stata evacuata anche la località costiera di Agia Galini, molto frequentata dai turisti: secondo quanto riportato dai media greci, sarebbero circa 8'000 i turisti coinvolti.

Poco più a ovest, nella località costiera di Agios Pavlos, 29 persone sono state messe in salvo via mare dalla guardia costiera.

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Non c'è ancora da tirare un sospiro di sollievo: nei prossimi giorni i venti forti dovrebbero continuare a soffiare in gran parte della Grecia. Il ministero della protezione civile avverte che il rischio di incendi boschivi rimane elevato.

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Un terzo vigile del fuoco ha perso la vita negli incendi boschivi in Grecia.

Come scrivono i media, citando fonti dei vigili del fuoco, l’uomo è stato trovato privo di sensi nei pressi di un incendio ad Ageranos, nel sud della penisola del Peloponneso, ed è stato dichiarato morto in ospedale.

Non sono state fornite, per il momento, informazioni sulla causa esatta del decesso.

Colpite zone turistiche in Turchia

Anche ad Antalya, nel sud della Turchia, i vigili del fuoco stanno combattendo dal 28 luglio diversi incendi nella regione turistica, la maggior parte dei quali è stata spenta, come riportato dall’agenzia di stampa statale Anadolu.

Poiché i roghi hanno raggiunto zone residenziali, alcuni abitanti sono stati evacuati a titolo precauzionale. Il governatore di Antalya, Hulusi Sahin, ha indicato come cause degli incendi il caldo estremo, i venti forti e l’aria secca.

Sono stati inoltre segnalati incendi nelle province di Balikesir, Kütahya, Canakkale e Yalova, situate nella parte occidentale della Turchia, a sud di Istanbul. Anche un altro incendio nella provincia di Mugla, nel sud-ovest della Turchia, è attualmente oggetto di interventi di spegnimento.