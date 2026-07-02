Ben & Jerry’s ha lanciato un nuovo gusto di gelato: «Milk and Honey». Il prodotto viene pubblicizzato come segno di solidarietà con le regioni di confine israeliane e sta suscitando discussioni. Cosa c’è dietro tutto questo?

Controversia che dura da anni Ecco perché il nuovo gusto di gelato Ben & Jerry's è diventato una questione politica scottante

Hai fretta? blue News riassume per te Ben & Jerry’s ha lanciato un nuovo gusto di gelato proveniente da Israele che sta suscitando discussioni.

Alla base della questione c'è una controversia con la casa madre Unilever riguardo alla posizione su Israele.

Su internet molte persone reagiscono in modi diversi a questa notizia.

La nuova varietà

La scorsa settimana Ben & Jerry’s ha lanciato il nuovo gusto di gelato «Milk and Honey» (latte e miele). Questo è stato sviluppato da una licenziataria israeliana.

L'azienda, che nel 2021 si era separata dalla propria casa madre statunitense a seguito di una controversia, presenta il nuovo barattolo come la sua «varietà più israeliana di sempre».

Sul suo sito web, definisce inoltre il prodotto come «simbolo di speranza, di rinascita e di azione positiva» all’indomani dell’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre.

🇮🇱 Ben & Jerry’s Israel has launched a new “Milk and Honey” flavour made with dairy from kibbutzim attacked on October 7, honey from nearby hives and chocolate fudge Stars of David.



The launch follows the original company’s 2021 decision to halt sales in Israel and Unilever’s… pic.twitter.com/EPTYXzvlA0 — Europa.com (@europa) June 23, 2026

Il nome fa riferimento alla descrizione biblica di Israele come «terra dove scorrono latte e miele». In linea con questo tema, il gelato contiene pezzetti di cioccolato a forma di stella di David.

Secondo l’azienda, il latte e la panna provengono dal caseificio del kibbutz Alumim, situato vicino al confine con la Striscia di Gaza, la località che il 7 ottobre 2023 è stata attaccata dall’organizzazione terroristica Hamas.

Sulla confezione è inoltre raffigurata un’opera dell’artista israeliana Rivi Doron-Gerloy.

Il prodotto viene presentato come segno di solidarietà con le regioni di confine israeliane, in netto contrasto con la precedente posizione critica del marchio nei confronti di Israele.

La disputa

Per capire meglio, è necessario conoscere la storia dell’azienda: Ben & Jerry’s non è nota solo per il suo gelato, ma anche per il suo impegno politico. Da anni il marchio si batte, tra l’altro, per l'uguaglianza, i diritti umani e la tutela del clima.

E gli stessi fondatori ebrei di Ben & Jerry's - Ben Cohen e Jerry Greenfield - hanno criticato gli attacchi di Israele contro la Palestina. Ciò ha causato tensioni con la società madre Unilever.

Per contestualizzare: Cohen e Greenfield hanno venduto Ben & Jerry's a Unilever nel 2000. I due sono rimasti legati al marchio, ma non ne gestivano più l’attività quotidiana. Sono rimasti a bordo come «volti» e custodi dei valori.

Al momento dell’acquisizione nel 2000, il gruppo britannico-olandese ha promesso al marchio statunitense di gelati che avrebbe potuto continuare a impegnarsi sul piano sociale.

I fondatori di Ben & Jerry’s, Ben Cohen (a sinistra) e Jerry Greenfield (a destra). www.imago-images.de

Ma proprio per questo motivo, nel 2021 è scoppiata una controversia legale tra le due parti: all’epoca l’azienda produttrice di gelati non voleva più vendere i propri prodotti ai coloni ebrei nella Cisgiordania occupata da Israele.

L’obiettivo di Ben & Jerry’s era quello di lanciare un segnale contro l’occupazione. In Israele, nella parte non occupata, il gelato continuava a essere disponibile.

Unilever ha reagito vendendo la propria attività Ben & Jerry’s in Israele al proprio licenziatario locale, la Blue & White Ice-Cream Ltd. Ciò ha permesso di proseguire la commercializzazione in Cisgiordania e in Israele. Ben & Jerry’s, a sua volta, ha quindi intentato causa.

L'azienda produttrice di gelati ha ritenuto che ciò costituisse una violazione dell'autonomia del marchio garantita nel contratto di acquisizione. In tribunale non è riuscita però a far valere le proprie ragioni, per cui la vendita è rimasta valida e la controversia è stata risolta in via extragiudiziale nel 2022.

Nel 2024 la situazione tra Unilever e Ben & Jerry's si è nuovamente inasprita, sfociando in un altro contenzioso. In tale contesto, il consiglio di amministrazione di Ben & Jerry's accusa Unilever di aver violato i termini dell'accordo transattivo del 2022.

Ben & Jerry’s avrebbe «tentato in quattro occasioni di impegnarsi pubblicamente a favore della pace e dei diritti umani», si legge nell’atto di citazione. «Unilever ha messo a tacere ciascuno di questi tentativi».

Il gruppo continua a negare le accuse. Non è stato ancora avviato alcun procedimento né è stata emessa alcuna sentenza.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

Nel settembre 2025 è finalmente scoppiato il caso: il cofondatore Greenfield ha lasciato l'azienda dopo 47 anni. Ha pubblicato una dichiarazione al riguardo sui social media. Il motivo sarebbe l'attuale controversia con Unilever.

Cohen lavora ancora oggi nell’azienda, ma dopo che il collega ha lasciato la società, i due hanno lanciato la campagna «Free Ben & Jerry’s», con la quale chiedono che il marchio venga separato dal gruppo.

L'obiettivo è trasformare Ben & Jerry’s in un'azienda indipendente, con proprietari attenti alle questioni sociali, in grado di portare avanti senza compromessi la sua missione originaria.

Unilever intende invece separare l'intera divisione gelati – compreso il marchio Ben & Jerry's – in una società autonoma e quotarla in borsa. Ad Unilever appartiene anche Magnum. Il gruppo ribadisce tuttavia espressamente la propria intenzione di non vendere l'azienda di gelati.

La campagna «Free Ben & Jerry’s» prosegue fino a oggi. Allo stesso modo, Unilever continua a mantenere la propria posizione di non vendere il marchio.

Ecco cosa dicono Ben & Jerry's

Sul proprio sito web statunitense, l’azienda afferma in merito al gelato «israeliano»: «Ben & Jerry’s non detiene alcuna partecipazione azionaria nella Blue & White Ice-Cream Ltd. né ha alcun interesse economico nella società».

In un’intervista a «Newsweek», un portavoce di Ben & Jerry’s USA ha precisato: «Ben & Jerry’s non possiede né gestisce il negozio in Israele. I diritti sul marchio in ebraico e arabo appartengono a Blue & White Ice-Cream Ltd., che gestisce il negozio in loco. Le decisioni relative ai prodotti in questo mercato - comprese le varianti sviluppate a livello locale - spettano esclusivamente al proprietario e gestore locale».

I due fondatori non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione riguardo alla nuova varietà. Invece in rete ci sono già numerose reazioni.

Le reazioni

La notizia del nuovo gusto si è diffusa rapidamente sui social media. Anche l'account ufficiale di Israele su X ha ripreso l'argomento, ma ha cancellato il post poco dopo. Il motivo non è chiaro.

Il post è stato nel frattempo completamente cancellato. Screenshot X

Un utente commenta su X: «Una copia così sfacciata di Ben & Jerry’s (solo perché sei arrabbiato perché ti boicottano) è semplicemente triste».

Doing such a blatant Ben & Jerry's ripoff (because you're mad they're boycotting you) is just sad https://t.co/4esbl1frv5 — Nikolaj🇺🇦🇵🇸 (@nikicaga) June 23, 2026

Anche l’influencer e attivista ebreo Matt Bernstein ha pubblicato un video sulla nuova varietà «Milk and Honey» e racconta come è nata l’idea. Alla fine aggiunge: «Israele ha rubato Ben & Jerry’s proprio come ruba la terra».

Con questa affermazione fa riferimento all’appropriazione da parte di Israele di territori palestinesi, in violazione del diritto internazionale.

Sotto il post si accumulano i commenti. Un utente scrive: «Non potrebbero fondare un’azienda che si chiami Jerry and Ben’s?». Un’altra persona commenta: «Questo mi rende così triste». Altri ancora criticano: «Vogliono sempre ciò che non appartiene loro».

Ma ci sono stati anche riscontri positivi. Marc Zell, avvocato americano-israeliano e presidente di Republicans Overseas - ovvero l’organizzazione politica e la rappresentanza ufficiale del Partito Repubblicano degli Stati Uniti per gli americani residenti all’estero - si è congratulato per il lancio.

Ben & Jerry’s Zionist ice cream makes its debut in Israel manufactured by my client Blue & White Ice Cream owned by the inimitable Avi Zinger. Congratulations! pic.twitter.com/pWTNf2Fb9y — Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) June 19, 2026

L'influencer gastronomico Harry Rubenstein pubblica su Instagram un video dedicato al nuovo gusto di gelato, definendolo una «dichiarazione».

Le reazioni dimostrano che la nuova varietà non è un prodotto qualsiasi né un semplice dessert da gustare, bensì un simbolo di un conflitto che si protrae nel tempo.