Dopo gli attacchi alle raffinerie, l’Ucraina, nella sua lotta difensiva contro l’invasione russa, ha ora preso di mira il rivenditore online Wildberries. Ci sono diverse ragioni per questo.

Hai fretta? blue News riassume per te Anziché le raffinerie, l’Ucraina sta ora prendendo di mira in modo mirato i centri logistici del rivenditore online Wildberries, causando così danni per miliardi.

Gli attacchi colpiscono il più grande rivenditore online della Russia e mettono in difficoltà centinaia di migliaia di piccoli commercianti: a pochi giorni dalle elezioni della Duma, cresce il malcontento tra la popolazione.

Oltre a esercitare pressioni economiche, con questi attacchi Kiev potrebbe anche voler colpire aziende alle quali vengono attribuiti legami con l'apparato di potere di Putin. Riepilogo creato con

La scorsa notte l’Ucraina ha attaccato con i droni ben due enormi magazzini del rivenditore online russo Wildberries.

Nella città di Penza è andato a fuoco un deposito con una superficie stimata di 180'000 metri quadrati. Alcuni testimoni oculari hanno filmato colonne di fumo alte chilometri.

A Sarapul, una grande città della Repubblica di Udmurtia, in Russia, l'incendio ha colpito un complesso di 50'000 metri quadrati.

Come riportato dai media, il rogo è divampato su tutta la superficie. Solo il giorno prima, alcuni droni avevano già colpito un magazzino a Ryazan, provocandone l'incendio.

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In meno di due settimane, le truppe ucraine hanno così attaccato 13 centri logistici di Wildberries.

Almeno dieci di questi sono stati distrutti, almeno in parte, dalle fiamme. Dopo gli attacchi alle raffinerie, Kiev mette così nuovamente in evidenza l’impotenza della difesa aerea russa.

Perdite miliardarie dopo gli attacchi ai grandi magazzini

I danni sono ingenti. Poiché sono stati colpiti soprattutto i grandi magazzini, nel frattempo sono andati in fumo più di un milione di metri quadrati, circa il 20% della superficie totale dei magazzini dell’azienda.

Secondo i calcoli del portale economico indipendente «The Bell», le fiamme hanno distrutto – ancora prima degli attacchi a Ryazan, Penza e Sarapul – magazzini per un valore pari a oltre 370 milioni di franchi.

Le merci ivi stoccate e distrutte avevano quindi un valore complessivo di quasi 1,6 miliardi di franchi.

Per Wildberries, considerata l’equivalente russo di Amazon, questi attacchi rappresentano una minaccia esistenziale.

L’azienda ha recentemente cercato di crescere in modo massiccio ricorrendo a prestiti, ampliando rapidamente i propri spazi di stoccaggio e fondando una banca online e un’agenzia di viaggi.

Questa strategia potrebbe ora rivelarsi un boomerang.

Kiev accusa Wildberries di commerciare in armamenti

Ma perché l’Ucraina ha preso di mira Wildberries?

Ci sono diverse ipotesi a riguardo. Lo stesso esercito ucraino ha giustificato gli attacchi sostenendo che sulla piattaforma online venissero commercializzati materiali bellici quali droni FPV, cavi in fibra ottica per il loro controllo, piastre corazzate e giubbotti antiproiettile.

Ma pure gli osservatori favorevoli all’Ucraina mettono in dubbio questa versione. Wildberries non sarebbe un obiettivo militare, ha affermato il giornalista Vladislav Gorin nel suo podcast sul media russo in esilio «Meduza».

L'argomentazione sarebbe paragonabile a quella di Mosca, quando l'esercito russo bombardò le centrali elettriche in Ucraina durante l'inverno.

Gli attacchi furono giustificati con il fatto che le centrali elettriche producevano anche calore ed elettricità per i soldati ucraini, ha affermato Gorin.

Grandi danni con un intervento minimo

In effetti, la quota di beni militari commercializzati da Wildberries è esigua. Sembra invece più rilevante la componente economica.

Dopotutto Wildberries è il più grande rivenditore online della Russia e nel 2025 ha realizzato un fatturato pari a circa 62,5 miliardi di franchi.

L’utile si è attestato a poco meno di due miliardi di euro, con un aumento del 68% rispetto all’anno precedente.

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Circa la metà dell'e-commerce russo passa attraverso Wildberries. Con uno sforzo relativamente modesto, l'Ucraina può causare danni ingenti agli imprenditori russi tramite attacchi con i droni.

L'economia, ovviamente, non crollerà.

A risentirne saranno soprattutto le piccole e microimprese. Fino a 400'000 russi operano come venditori sulla piattaforma online e stanno subendo perdite enormi, che il gigante di internet rimborsa loro solo in minima parte. Sui social network le lamentele sono numerose.

L'insoddisfazione sociale come strumento di pressione

A pochi giorni dalle elezioni della Duma in Russia, questo malcontento rappresenta una leva su cui Kiev sta puntando nel contesto del conflitto.

Si tratta di una mossa cinica, ma in linea con il calcolo di Mosca nei bombardamenti contro le centrali elettriche ucraine.

Il rovescio della medaglia: i problemi dei russi rivestono solo un ruolo secondario per il leader del Cremlino Vladimir Putin.

L’apparato di potere dispone, attraverso i media, la censura e le forze di sicurezza, di leve sufficienti per reprimere o incanalare il malcontento. Ciò potrebbe piuttosto spingere Putin a intensificare ulteriormente la guerra.

Gli attacchi erano diretti contro i beni dei fedelissimi di Putin?

C'è un'altra teoria sul motivo per cui Kiev abbia preso di mira proprio Wildberries. Nel 2024 l'azienda fondata vent'anni prima da una coppia di coniugi è stata al centro di una guerra di divorzio sporca e persino sanguinosa.

La fondatrice dell’azienda, Tatjana Kim, ha cacciato suo marito Vladislav Bakaltschuk dall’azienda.

Dopo essere stato licenziato, si è alleato con il potente leader ceceno Ramzan Kadyrov e ha tentato di fare irruzione con uomini armati nel quartier generale di Wildberries, secondo quanto da lui stesso dichiarato, per avviare delle trattative.

Nella sparatoria che ne è seguita con il servizio di sicurezza, due uomini hanno perso la vita.

Kim ha poi fuso il gruppo con l'agenzia pubblicitaria Russ. La fusione ha dovuto essere approvata dal Cremlino e, a quanto pare, da allora alcuni stretti collaboratori di Putin di alto rango, come il capo dell'amministrazione presidenziale Anton Waino e il suo vice Alexej Gromow, detengono partecipazioni in Wildberries.

Ufficialmente non ci sono informazioni al riguardo. È però evidente che l’apparato di potere non mostra alcuna intenzione di esercitare pressioni su Wildberries affinché risarcisca i piccoli imprenditori rovinati dagli attacchi ucraini.

Al contrario, dal Cremlino sono giunti elogi e si sta probabilmente valutando la possibilità di aiutare l’azienda a evitare il fallimento con l’ausilio di una banca statale.

La protezione civile ha il compito di proteggere i magazzini

Nel frattempo, il quotidiano russo «Nezavisimaya Gazeta» ha «presentato» alcune «proposte di soluzione» per la difesa dagli attacchi ucraini ha presentato.

Tra queste non figura la fine della guerra. Gli autori chiedono invece il ritorno alla difesa civile. Gruppi di combattimento sul modello sovietico dovrebbero proteggere gli impianti.

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I tetti dei magazzini offrirebbero sì un’ampia superficie esposta, ma allo stesso tempo anche spazio sufficiente per schierare cannoni antiaerei e altre armi di difesa aerea. L’azienda dovrebbe acquistarli a proprie spese.

Il giornale sostiene che i cannoni dovrebbero essere presidiati solo in parte, poiché ormai esistono la possibilità di controllarli a distanza.

Non viene menzionato il fatto che ciò coinvolgerebbe ancora di più la popolazione russa nella guerra di Putin e che il numero delle vittime civili potrebbe aumentare.