I lavori di ristrutturazione della Reflecting Pool del Lincoln Memorial sta degenerando completamente. A causa dell’opera sono infatti già state arrestate ormai 5 persone. Donald Trump è furioso perché tutto sta andando storto. Un’analogia con la sua presidenza?

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump si è dato una bella pacca sulla spalla per aver ristrutturato a un prezzo così conveniente la Reflecting Pool del Lincoln Memorial a Washington.

I lavori di ristrutturazione sono stati assegnati senza gara d’appalto a persone vicine al presidente americano.

La bonifica si sta rivelando un disastro: adesso il repubblicano sta cercando dei colpevoli e facendo arrestare le persone.

Fino a poco tempo fa, l'obiettivo principale era quello di migliorare la Lincoln Memorial Reflecting Pool. Adesso dal bacino d'acqua di Washington arriva un cattivo odore, la vernice si è scrostata e almeno cinque persone sono state arrestate.

Donald Trump ha parlato di un complotto, l’opposizione invece di corruzione. Nel frattempo lo specchio d’acqua è stato transennato. Insomma, una farsa americana in tutto e per tutto.

La ristrutturazione da 2 milioni di dollari

Ma andiamo con ordine. Il 24 aprile 2026 il presidente USA ha annunciato sulla sua piattaforma Truth Social, che la Lincoln Memorial Reflecting Pool sarebbe stata sottoposta a lavori di ristrutturazione.

In realtà a suo dire la bonifica sarebbe dovuta costare ben 301 milioni di dollari e durare tre anni.

Gli operai stanno applicando uno strato protettivo di colore «American Flag Blue» sulla Reflecting Pool del Lincoln Memorial TruthSocial/@RealDonaldTrump

Ma «con l’aiuto di Doug Burgum e del suo dipartimento degli interni», l’intera operazione verrà portata a termine in appena una settimana per soli due milioni di dollari.

«Faccio molte cose di questo tipo per il governo e, in qualità di presidente, è per me un onore farlo», si è autoelogiato il repubblicano.

La tinteggiatura

Trump è un imprenditore immobiliare che sostiene di aver già costruito «centinaia» di piscine.

Il 2 maggio ha pubblicato un’immagine generata dall’intelligenza artificiale che lo ritrae insieme ai suoi ministri e a una donna formosa mentre si rilassano nella Reflecting Pool.

Il newyorkese ha reagito però con scarsa tolleranza alle critiche.

Il 2 maggio Trump pubblica questa immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae insieme a JD Vance, Marco Rubio, Doug Burgum e una donna mentre fanno il bagno nella Reflecting Pool. TruthSocial@realDonaldTrump

Il «Washington Post» avrebbe scritto in modo «malizioso» che sull’edificio si stavano effettuando solo «lavori di tinteggiatura». Ma il tycoon ha smentito subito la cosa, ha denunciato Trump il 5 giugno.

«Si trattava di un materiale altamente sofisticato di qualità industriale, in grado di durare 100 anni e applicato da persone di grande talento».

Le concessioni senza gara d’appalto

Il «New York Times» ha rivelato che i lavori di ristrutturazione costeranno quasi sette volte di più rispetto a quanto stimato dal presidente.

Senza aver avviato una gara d’appalto per il progetto, il dipartimento degli interni ha previsto un pagamento di 13,1 milioni di dollari alla società Atlantic Industrial Coatings.

Il leader americano ha scelto l'azienda perché ci aveva già collaborato presso il Trump National Golf Club in Virginia. Saranno investiti altri 1,7 milioni per prevenire la proliferazione delle alghe.

L'appalto è stato assegnato alla società Greenwater Services di Brookfield, Ohio.

Trump donor John J. Cafaro was awarded a no-bid contract for Trump's Reflecting Pool renovation.Cafaro has pled guilty for campaign finance violations and attempting to bribe a public official.



[image or embed] — FactPost (@factpostnews.bsky.social) 22. Juni 2026 um 19:14

In seguito è emerso che il proprietario dell'azienda è un uomo di nome John Cafaro, che non solo vive vicino al lussuoso club di Trump, a Mar-a-Lago, ma ha anche finanziato la sua campagna elettorale.

L'autoelogio

«Grandi patrioti americani osservano attentamente la superficie blu scuro, estremamente complessa ma suggestiva, della Reflecting Pool, prima di riempirla con acqua pulita e cristallina», ha esultato Trump il 6 giugno su Truth, prima che la struttura fosse nuovamente riempita d’acqua.

«È stata inaugurata originariamente nel 1922, ma non ha mai funzionato davvero – ora sì! Grazie, presidente Trump», si è autoelogiato il presidente stesso.

Il dipartimento degli interni ha rincarato la dose il 18 giugno: la tecnologia utilizzata per la ristrutturazione si è dimostrata «incredibilmente efficace». L’acqua è «cristallina».

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Le amministrazioni precedenti – soprattutto quella del democratico Barack Obama – avrebbero invece avuto problemi con lo specchio d'acqua: «Dopo che la vasca veniva riempita nuovamente, l’acqua diventava rapidamente torbida e densa, e enormi grumi di alghe galleggiavano in superficie».

La figuraccia

A quel punto, però, il danno era ormai fatto: gli utenti dei social media hanno segnalato che già il 18 giugno si erano accumulate delle alghe nella struttura.

Le autorità hanno reagito versando sostanze chimiche.

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Questo, a sua volta, fa sì che lo strato protettivo blu nella Reflecting Pool si stacchi e galleggi in superficie. La figuraccia è completa: il risanamento si rivela un vero e proprio fallimento.

CNN put together a supercut of Trump gassing up the reflecting pool in recent weeks, before it turned into a catastrophe 😆



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Juni 2026 um 18:28

La derisione è tanto più forte quanto più altisonanti erano state le parole pronunciate in precedenza.

La ricerca dei colpevoli

Nella struttura imperversa la fioritura delle alghe e qualcuno deve pur esserne responsabile.

«Diverse persone» sarebbero state arrestate per aver «danneggiato intenzionalmente» la piscina, ha scritto Trump il 21 giugno. «Chi farebbe una cosa del genere?», si domanda l’80enne, chiedendo «anni di carcere».

Q: Are the contractors who did the initial work for the reflecting pool to blame for the condition of it?TRUMP: No no. We had vandalism. They went in there with a knife.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. Juni 2026 um 22:19

Il giorno dopo il presidente ha escluso che si tratti di un lavoro mal fatto: «Si è trattato di vandalismo. L’hanno fatto con un coltello», ha affermato.

Peccato solo che il 4 maggio Trump avesse già detto: «Se si avesse un coltello, non si potrebbe tagliare [la vernice applicata]».

E il giorno dopo, il repubblicano ha rimproverato la stampa: secondo lui, i media non avrebbero riportato la notizia secondo cui «Barack Hussein Obama» e Joe Biden avrebbero fatto affondare 147 milioni di dollari nella Reflecting Pool.

I suoi odiati predecessori avrebbero contaminato e distrutto la struttura con l’acqua del fiume.

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Nelle stesse dichiarazioni le cifre salgono alle stelle e Trump ha concluso dicendo: «Volevano spendere 400 milioni [di dollari]. Io ne ho spesi 10 milioni. Volevano farlo in quattro anni. A me ci sono voluti due mesi, forse meno, e ho ottenuto un risultato migliore».

Ma se qualcuno danneggiasse la piscina con dei coltelli, nemmeno lui potrebbe farci nulla.

L'ondata di arresti

Almeno 5 persone sarebbero state arrestate e sette citate in giudizio «per il danno che hanno causato alla meravigliosa Reflecting Pool del nostro Paese», ha scritto Trump il 23 giugno.

I vandali avrebbero inciso 106 metri, mentre il giorno prima erano ancora 76.

Took this video of a guy getting detained and a citation for putting his hand in the water an hour ago.



[image or embed] — amanda moore 🐢 (@noturtlesoup17.bsky.social) 21. Juni 2026 um 00:47

Il numero dei trasgressori non deve necessariamente essere errato: ormai anche il semplice fatto di toccare l’acqua è considerato un reato, come hanno dovuto constatare non solo i turisti, ma anche...

... quella giornalista svedese che voleva raccontare la debacle.

Tra le persone arrestate c'è anche un uomo di 67 anni che in passato ha rappresentato gli Stati Uniti alle Olimpiadi.

L'uomo si chiama David Hearn ed era giunto nella capitale da Bethesda, nel Maryland. Dato che ha toccato il fondo della piscina, è stato trattenuto per cinque ore.

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«Sono un cittadino curioso. L’ho toccato per vedere che sensazione desse. Era molto gommoso», ha afferma Hearn, che il mese prossimo dovrà comparire in tribunale, come riportato da «AP».

Il suo avvocato, Norm Eisen, ha sottolineato su «MS Now»: «Ogni americano dovrebbe preoccuparsi [per l’arresto]. È un segno di comportamento autoritario».

La transenna

E che dire delle prese in giro? Naturalmente ci sono anche quelle, ad esempio sotto forma del «Team Alge», che mette in scena uno spettacolo di calcio da quattro in quattro davanti al monumento.

Ma come dovrebbe ora la Casa Bianca gestire questa situazione imbarazzante? Non è certo una bella figura, no?

Esatto, si mette su una recinzione...

... e nasconde semplicemente tutta questa miseria.

La promessa di Trump? Dopo i festeggiamenti per il 250° anniversario degli Stati Uniti il 4 luglio...

... la piscina dovrà essere svuotata. A quel punto inizierà il risanamento del risanamento.

A questo punto, verrebbe solo dare dire... Affaire à suivre.

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