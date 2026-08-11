L'Apig chiede all'Authority di intervenire «per chiedere il rispetto da parte di Google degli impegni presi nel 2022», poiché «il dispiegamento unilaterale di nuove forme di contenuti stampa, senza autorizzazione né remunerazione ad hoc, disconosce quegli impegni».

Il gigante americano ha lanciato, il 22 luglio in Francia, le sue sintesi di risultati di ricerca online prodotte dall'intelligenza artificiale. Queste sintesi arrivano accompagnate da una funzionalità che consente all'utente di dialogare con il motore di ricerca.

Secondo l'Apig, gli editori sono stati messi «di fronte al fatto compiuto», poiché il nuovo sistema è stato varato «prima dell'apertura di un negoziato trasparente e in buona fede, sulla base di una semplice proposta di aggiornamento del contratto di licenza esistente e con l'unica alternativa di un ritiro tecnico che comporterebbe una perdita di visibilità» per i siti dei media.

Marc Feuillée, presidente dell'Alleanza degli editori e direttore generale del gruppo Le Figaro, ha sottolineato che «gli editori non chiedono lo stop dell'innovazione, ma vorrebbero che questo valore fosse condiviso e che l'utilizzo delle loro produzioni fosse remunerato, come chiede la legge».