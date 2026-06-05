America latina El Salvador: «Migliaia di anni di carcere ai boss della MS-13»

La Procura generale di El Salvador ha promesso migliaia di anni di carcere alle centinaia di presunti membri della gang Mara Salvatrucha (MS-13), sotto processo per oltre 47 mila reati commessi tra il 2012 e il 2022 e che hanno causato almeno 29 mila vittime.