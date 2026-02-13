Una richiesta dalla Francia in tal senso era pervenuta alle autorità elvetiche venerdì. Il sostegno è coordinato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) e dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), come hanno comunicato oggi gli organi competenti.

Il decollo dei due velicoli è previsto per martedì mattina. Il luogo esatto dell’intervento, nel dipartimento del Var, nel sud della Francia, è attualmente in fase di coordinamento con le autorità francesi. Una piccola squadra dell’Aiuto umanitario della Confederazione accompagnerà il distaccamento dell’esercito.

Oltre agli elicotteri, in Francia sono già al lavoro alcune decine di pompieri svizzeri. Da sabato, circa 30 soccorritori di Ginevra sostengono le operazioni di spegnimento sulla costa atlantica nei pressi di Bordeaux. Questo intervento dovrebbe protrarsi fino al 1° agosto.