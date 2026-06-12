Con la quotazione in borsa Elon Musk è il primo «trilionario» del pianeta grazie a SpaceX

Elon Musk è ufficialmente diventato il primo «trilionario» del pianeta. Con la quotazione al Nasdaq di SpaceX, la cui capitalizzazione è schizzata oltre i 2'000 miliardi di dollari, il patrimonio personale del magnate è schizzato da circa 700 a quasi 1'100 miliardi.