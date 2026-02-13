A causa di un errore umano, nel luglio scorso è stato impiantato a una donna un embrione di un'altra coppia. L'errore è avvenuto al Centro di procreazione medicalmente assistita dell'ospedale San Raffaele di Milano.

A riportare la vicenda è oggi, sabato, il quotidiano La Repubblica. Per questo motivo, due giorni fa la Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno fermato per 15 giorni il laboratorio di Embriologia del Centro.

L'incidente – spiega una relazione del 27 luglio citata da La Repubblica – è della mattina del 23 luglio ed è stato scoperto dopo pochi minuti: «Al termine della procedura, il biologo testimone ha nuovamente consultato il programma operatorio e ha rilevato che la paziente (...) risultava essere la seconda paziente prevista nella lista giornaliera. L'errore è stato pertanto riconosciuto immediatamente dopo il completamento del transfer».

La donna a cui è stato impiantato l'embrione sbagliato e il compagno, una volta appreso dell'errore, hanno acconsentito «a procedere a una aspirazione endometriale per ridurre, per quanto ragionevolmente possibile, il rischio di prosecuzione del processo di impianto».

L'altra coppia, il cui embrione è stato erroneamente impiantato, non è stata avvertita subito per evitare stress perché alla donna è stato eseguito il transfer di un'embrione, questa volta corretto, il giorno dopo.