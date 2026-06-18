I media britannici riportano che Jeffrey Epstein, prima della sua morte, avrebbe voluto fornire alla procura informazioni compromettenti su Donald Trump. A sostegno di questa tesi citano gli appunti scritti in carcere dal pedofilo, ora resi pubblici, ma che non sono del tutto chiari.

Hai fretta? blue News riassume per te Il «New York Times» ha avuto accesso agli appunti che Jeffrey Epstein ha redatto durante la sua permanenza in carcere, tra il 6 luglio e il suo suicidio, avvenuto il 10 agosto 2019.

Le sue note suggeriscono che il pedofilo volesse fornire alla procura informazioni sul «truffatore» Donald Trump per negoziare condizioni più favorevoli per sé stesso.

Inoltre gli scritti mostrano come l'imprenditore si sia dipinto come una vittima della giustizia e abbia sofferto durante la detenzione.

«Epstein ha cercato di offrire alla procura materiale compromettente su Trump», recita il titolo del quotidiano «Telegraph», mentre «The Independent» titola: «Epstein, dopo il suo arresto, ha cercato di offrire materiale compromettente sul truffatore Trump, rivelano gli appunti».

Le testate britanniche fanno riferimento a un’inchiesta del «New York Times», che ha ottenuto dalle autorità l’accesso a un taccuino utilizzato da Jeffrey Epstein in carcere.

Da questo emerge l’immagine di un uomo che, inizialmente, sembra ancora nutrire la speranza di trarre vantaggio dalle informazioni in suo possesso su Donald Trump.

Il libretto risale al 2019, quando l'attuale presidente statunitense era nel suo primo mandato.

Alla fine di novembre 2018, il «Miami Herald» con i suoi articoli ha dato il via a nuove indagini contro l'imprenditore, che il 6 luglio 2019 hanno portato al suo arresto a New York.

La prigione non fa per il condannato per abusi sessuali, che chiede il rilascio su cauzione, che gli è stato negato. Questo fa infuriare il pedofilo, dato che i capi d’accusa «non sono nuovi», come annota lui stesso.

«Trump è un imbroglione totale»

E aggiunge: «Il caso risale al periodo 2002-2005», e sarebbe quindi già stato risolto, dato che Epstein si era dichiarato colpevole nel 2008 ed era riuscito a cavarsela con una pena straordinariamente lieve grazie al cosiddetto «sweetheart deal».

Donald Trump appointed Alexander Acosta as his Secretary of Labor, a role that was widely viewed as a reward for Acosta's role in granting Jeffrey Epstein a highly controversial "sweetheart" plea deal



[image or embed] — democracy4u.bsky.social (@democracy4u.bsky.social) 15. Juni 2026 um 20:06

Secondo il «New York Times», il pedofilo sperava di poter indurre la procura a una maggiore clemenza fornendo informazioni relative ad altri casi. Ad esempio riguardo al tycoon, con cui era stato in stretta amicizia dalla fine degli anni ’80 fino all’inizio degli anni 2000.

He Said Not to Tell Anyone”: How Trump Kept Tabs on Epstein Trump hosted Epstein at Mar-a-Lago, where he appears in photos in 1997 and 2000. Epstein’s personal little black book, leaked by an employee in 2009, contained 14 phone numbers for Trump & wife, Melania www.vanityfair.com/news/2019/07...



[image or embed] — Hedy Lamarr (@chudonew.bsky.social) 9. September 2025 um 20:58

«Trump è un imbroglione totale», annota il detenuto. «Bugie e inganni», c’è scritto accanto, e «non ha mai avuto soldi» sotto.

«L’opinione pubblica dovrebbe vedere i suoi voti universitari: non è un genio stabile», si legge più avanti. All’epoca Trump si era autodefinito tale.

Epstein si descrive come una vittima

L’unica cosa sostanziale è la frase: «Allen Weisselberg sa tutto».

Si tratta del direttore finanziario della Trump Organization, l’impero aziendale del presidente e della sua famiglia.

Ma in quel periodo erano già in corso indagini contro Weisselberg, che in seguito sarebbe stato condannato più volte per vari reati fiscali.

Allen Weisselberg (con la mascherina), direttore finanziario della Trump Organization, il 18 agosto 2022 davanti al tribunale di New York. KEYSTONE

Il 22 luglio Epstein intitola il suo appunto «J’Accuse», un riferimento all’affare Dreyfus, uno scandalo giudiziario avvenuto in Francia durante il passaggio dal XIX al XX secolo.

Alfred Dreyfus, un ufficiale ebreo dell’Alsazia, era stato condannato in circostanze scandalose con l’accusa di spionaggio a favore dell’imperatore tedesco.

Anche lo statunitense si considera una vittima della giustizia. «#MeToo», scrive: «Ebreo – ricco – politica». Tra il 2002 e il 2005, sostiene, sarebbe stato perseguito solo per «prostituzione».

Poche ore dopo, il detenuto viene sorpreso con un cappio al collo: un primo tentativo, il 23 luglio, di togliersi la vita.

«Nessun sonno, nessuna aria, urla»

In una nota d’addio separata del 23 luglio, Epstein scrive che «in futuro ci sarebbe stato solo dolore per me e per gli altri».

«Perché le persone che mi amano dovrebbero soffrire a causa dei miei problemi?», chiede. «È la cosa migliore per tutti», conclude il documento.

Jeffery Epstein in una foto del 2019. Dipartimento della giustizia statunitense

Gli appunti dei giorni successivi sembrano depressivi, scrive il «New York Times»: «Pedofilo miliardario in prigione», titola Epstein su un nuovo foglio. Non c’è «né sonno, né aria, solo urla». Di notte le guardie diffondono musica ad alto volume, mentre i detenuti picchiano contro le porte.

Le guardie avrebbero detto al suo compagno di cella che non avrebbero redatto alcun rapporto «se lui mi avesse picchiato». Il pedofilo scrive inoltre: «Mi è stato detto di procurarmi dei pannolini invece di andare in bagno».

Il 10 agosto si toglie la vita.

La cella di Epstein a New York dopo il suo suicidio. Dipartimento della giustizia statunitense

Si può dedurre senza ombra di dubbio dagli appunti confusi che Epstein volesse mettere Trump con le spalle al muro, come scrivono le testate britanniche?

Anche se fosse così: a quanto pare il defunto condannato per abusi sessuali non aveva nulla in mano che potesse davvero interessare alla procura.

Epstein Was Trying To Offer Prosecutors Dirt On Trump, Report Says—But Didn’t Have Anythinghttps://t.co/njJTbMq6hI pic.twitter.com/L6zFYo04wZ — Forbes (@Forbes) June 16, 2026

Il «New York Times» riassume così la questione: ciò che il pedofilo ha scritto in carcere è sì «provocatorio e avvincente», ma anche «irrimediabilmente aperto a diverse interpretazioni».

Il video ritratto di Jeffrey Epstein