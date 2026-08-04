A nord della capitale Bangui, nella Repubblica Centrafricana, sono stati uccisi un geologo ticinese e un minatore locale.

Soldati nella capitale Bangui: nonostante le sue ricche risorse minerarie, la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri del mondo ed è da anni teatro di instabilità.

Ha lavorato per società aurifere Era ticinese il geologo svizzero rapito e ucciso in Africa centrale

Hai fretta? blue News riassume per te Un geologo ticinese e un minatore locale sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana.

Secondo quanto riferito dalla Procura, l'attacco è avvenuto nei pressi del villaggio di Gbango-Carriere, a circa 55 chilometri a nord di Bangui.

Nell'occasione sarebbe stato rapito anche un sergente maggiore di stato maggiore dell'esercito della Repubblica Centrafricana.

Maggini lavorava per ADMOG Gold, una società degli Emirati Arabi Uniti con contratti in quel Paese africano, dove da anni infuria una guerra civile.

Nel Paese centrafrocano è in corso una crisi istituzionale dal 2013. Il potere è conteso da diversi gruppi armati. Riepilogo creato con

Un geologo ticinese e un minatore locale sono stati uccisi nella Repubblica Centrafricana, a nord della capitale Bangui.

Lo ha comunicato lunedì in tarda serata la procura locale. Il geologo ticinese Luca Maggini e il minatore sarebbero stati rapiti giovedì sera scorso (30 luglio) da uomini non identificati e successivamente uccisi, ha dichiarato Frédéric Pounou, un geologo che al momento del rapimento collaborava con Maggini.

«Quando ha lasciato l’area, è caduto nelle mani degli aggressori», ha affermato Pounou. Secondo quanto riferito dalla Procura, l’aggressione è avvenuta nei pressi del villaggio di Gbango-Carriere, a circa 55 chilometri a nord di Bangui.

Nell’imboscata sarebbe stato rapito anche un sergente maggiore dell’esercito della Repubblica Centrafricana.

Secondo Pounou, Maggini lavorava per ADMOG Gold, una società degli Emirati Arabi Uniti con contratti in quel Paese africano.

Crisi persistente dal 2013

Nonostante le sue ricche risorse minerarie, la Repubblica Centrafricana è uno dei paesi più poveri del mondo ed è da anni teatro di instabilità.

È uno dei paesi africani in cui il gruppo di mercenari russo Wagner è entrato in azione per la prima volta.

Il conflitto nel Paese è iniziato nel 2013, dopo che i ribelli, in maggioranza musulmani, avevano preso il potere e costretto l’allora presidente François Bozizé a dimettersi.

Sebbene un accordo di pace siglato nel 2019 tra il governo e 14 gruppi armati sia riuscito a contenere il conflitto, sei di questi gruppi si sono successivamente ritirati dall’accordo.