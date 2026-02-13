Un violento temporale estivo ha messo in difficoltà cinque escursionisti sul Gran Sasso. Dopo che il contatto si è interrotto durante una chiamata di emergenza, il soccorso alpino ha avviato una complessa operazione di ricerca, ma una volta sul posto il gruppo ha rifiutato qualsiasi aiuto.

Cinque escursionisti hanno reso necessaria un'operazione di soccorso sul Gran Sasso (foto d'archivio).

Hai fretta? blue News riassume per te Cinque escursionisti sono stati sorpresi da un violento temporale estivo sul Gran Sasso, in Italia, e hanno lanciato una richiesta di soccorso.

A seguito di un’interruzione del collegamento, non è stato più possibile valutare la loro situazione.

Il soccorso alpino ha avviato quella stessa notte un'operazione di ricerca su vasta scala, poiché non si poteva escludere un pericolo immediato per la loro vita. I soccorritori sono saliti fino a circa 2'600 metri di altitudine.

Dopo ore di ricerche, le squadre di soccorso hanno trovato gli escursionisti illesi nelle loro tende. Il gruppo ha rifiutato qualsiasi aiuto e l'operazione si è conclusa all'alba. Riepilogo creato con

L'intervento è avvenuto a 2'600 metri di altitudine. Il Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) riferisce che cinque escursionisti sono stati sorpresi da un violento temporale estivo.

Hanno chiamato il numero di emergenza per chiedere indicazioni su come comportarsi. Poco dopo, però, hanno classificato la situazione come un'emergenza, riporta «RTL».

La linea però si è interrotta. Il gruppo di escursionisti aveva perso la copertura di rete, motivo per cui le forze di intervento non sono riuscite a stabilire né la loro posizione esatta né la loro situazione.

Una svolta sorprendente

Poiché non si poteva escludere che i cinque escursionisti si trovassero in grave pericolo di vita, quella stessa notte una squadra del soccorso alpino si è messa in marcia a piedi.

Dopo una salita durata diverse ore, hanno finalmente rintracciato i cinque escursionisti nella zona della Conca degli Invalidi.

Nel frattempo il gruppo si era sistemato nelle proprie tende e aveva dichiarato di non aver più bisogno di aiuto.

Poiché nessuno era rimasto ferito e tutti insistevano per trascorrere la notte in montagna, le squadre di soccorso hanno concluso l'operazione all'alba.