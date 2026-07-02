In questi giorni Vladimir Putin non ha molto da rallegrarsi riguardo alla guerra in Ucraina: anche se l’ago della bilancia non si è ancora ribaltato, lo slancio è dalla parte dell’avversario. Kiev, malgrado il peggior bombardamento subìto nella notte tra mercoledì 1 luglio e martedì, festeggia i successi ottenuti con attacchi strategici e nell’isolamento della Crimea. Per il Cremlino c’è solo un barlume di speranza.

Hai fretta? blue News riassume per te Le forze armate di Kiev proseguono la loro campagna contro la Crimea, colpendo costantemente obiettivi militari, rifornimenti e infrastrutture.

Grazie al sistema a punti ucraino, molte incursioni andate a buon fine dei piloti di droni ucraini sono documentati da video.

Gli attacchi a medio e lungo raggio sul territorio russo aumentano la pressione sulla popolazione e sul Cremlino.

Il video qui sopra (sottotitolato in tedesco) mostra come l’esercito russo cerchi di proteggere, con cannoni antiaerei mobili, le autocisterne che percorrono la «Highway to Hell», cioè il collegamento terrestre tra la Russia e la Crimea, nonché i tratti meridionali del fronte.

Anche il nemico ha visto le riprese e le ha inserite nei propri database.

Il contesto: i piloti di droni ucraini usano un sistema in cui, a seconda del tipo di bersaglio, vengono assegnati punti per ogni colpo andato a segno.

Le unità riprendono i propri successi per incassare i punti e caricano i video nel sistema centrale basato sull’intelligenza artificiale denominato «Prisma», sviluppato in collaborazione con il gruppo informatico americano Palantir.

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Ed è così che Kiev può effettivamente pubblicare su X il video in stile della serie di videogiochi «Grand Theft Auto» (vedi sopra) che dimostra come le misure adottate da Mosca per la protezione dei convogli siano poco efficaci.

È solo uno dei tanti obiettivi russi che i droni stanno attualmente distruggendo nel sud dell’Ucraina.

La situazione in Crimea è sempre più precaria

Anche in Crimea la difesa aerea sembra essere stata fortemente decimata: il seguente video dello YouTuber Suchomimus mostra gli attacchi ucraini contro impianti radar e autocisterne nel mese di giugno, ma anche contro i treni.

I soldati russi fuggono in massa, visibili come piccoli punti bianchi, mentre un drone attacca la ferrovia.

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A seguito di un attacco avvenuto il 28 giugno, la centrale termoelettrica di Saky, nei pressi di Sebastopoli, è stata gravemente danneggiata, secondo quanto riportato dal canale Telegram filo-ucraino Wind der Krim.

«L’edificio principale della centrale termica è completamente bruciato, un serbatoio di combustibile è stato distrutto, un altro danneggiato», si legge con riferimento alle immagini satellitari.

Satellite imagery shows major damage at the Saky thermal power plant in occupied Crimea after the June 28 attack. The main building burned out completely, one fuel tank was destroyed, another damaged, and no smoke is visible from the stacks, indicating the plant is offline. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 30. Juni 2026 um 07:05

E le forze armate ucraine non mollano: continuano ad attaccare anche le sottostazioni elettriche, ...

Once again in occupied Crimea, the 330/110 kV "Zapadno-Krymskaya" electrical substation has been hit. The main fire focus is located at the 110 kV switchyard. The substation is located near the village of Kariernoe in the Saksky district. Satellite imagery data:



[image or embed] — Raccoon-Dog (@kingraccoondog.bsky.social) 1. Juli 2026 um 04:50

... che talvolta si trovano proprio accanto al ponte di Kerch.

Anche i depositi di gas situati nei pressi del ponte di Kerch sono stati colpiti, insieme alle postazioni antiaeree e a una linea elettrica che collega il Paese alla Russia:

Another fuel storage tank was set ablaze overnight at the TES oil and gas terminal in Kerch, occupied Crimea. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 29. Juni 2026 um 11:24

Per i civili che resistono in Crimea, la situazione sta diventando sempre più precaria: in alcune zone mancano l’elettricità e l’acqua, e sebbene a Yalta l’elettricità sia ancora disponibile, i bancomat non erogano più denaro:

Russian occupation of Crimea is collapsing.Russia is closing down banks on the peninsula, even the ATMs don't function in this state-owned Sberbank in Yalta.



[image or embed] — Igor Sushko (@igorsushko.bsky.social) 30. Juni 2026 um 23:43

Poiché i depositi di petrolio e benzina in Crimea sono stati messi fuori servizio già da tempo...

Ukrainian drones attacked a former fuel depot on Ukhtomskogo Street near the railway station in occupied Simferopol, Crimea. Locals reported a visible glow and smoke rising from the site. #Crimea



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 27. Juni 2026 um 23:32

... e non arrivano più rifornimenti, ...

01:07

... né agli abitanti della Crimea resta la possibilità di migliorare la propria situazione ricorrendo ai generatori.

Molti di origine russa stanno fuggendo dalla penisola: secondo le ultime notizie, la coda sul ponte di Kerch per il ritorno in Russia sarebbe stata lunga 15 chilometri.

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Questo fa piacere a Volodymyr Zelensky: mentre la Russia è costretta a dichiarare lo stato di emergenza in Crimea, Kiev esorta i russi a lasciare la penisola.

Prospettive cupe per la Crimea e il ponte di Kerch

«Dalla fine di maggio, i droni ucraini stanno indebolendo sistematicamente [le linee di rifornimento russe nell’Ucraina meridionale] con attacchi a medio e lungo raggio mirati a ponti, linee ferroviarie, infrastrutture per il rifornimento di carburante e impianti energetici», riassume «The New Voice of Ukraine».

Ciò crea particolari difficoltà al gruppo russo Dnepr, responsabile del fronte nell’estremo sud-ovest fino alla penisola di Kinburn, spiega l’esperto militare Kostiantyn Mashovets: la loro linea di rifornimento fino a Melitopol è lunga fino a 400 chilometri.

⚡️ The Ukrainian flag has been raised over the Kinburn SpitUkraine's Southern Defense Forces carried out strikes on Russian positions on the Kinburn Spit,forcing the occupiers to withdraw from part of their positions.The evacuation of the remaining Russian personnel is currently underway.Glory!



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 25. Juni 2026 um 12:27

In effetti, il 25 giugno gli ucraini hanno esposto la loro bandiera sulla penisola di Kinburn, ma è probabile che sia stata collocata lì semplicemente con un drone. È evidente che il punto debole della linea russa a sud potrebbe essere il prossimo obiettivo di un’offensiva ucraina.

La Crimea potrebbe essere isolata: se nel nord-est della penisola le truppe ucraine provenienti da Kherson attraversassero il Dnipro e chiudessero il collegamento terrestre verso est, dal punto di vista di Kiev il ponte di Kerch sarebbe da abbattere al più tardi. Questo non è vulnerabile solo dai cieli e ai terremoti.

Anche dal mare si profila un nuovo pericolo: l’Ucraina ha presentato un nuovo drone sottomarino che potrebbe mettere in allarme Mosca.

L’ST-1000 Sea Trident è in grado di fornire rifornimenti, intercettare altri droni marini o trasportare droni aerei.

Secondo «Naval News» può anche fungere da veicolo kamikaze in grado di far esplodere 1'000 chilogrammi di esplosivo.

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Il drone subacqueo lungo dieci metri è attualmente in fase di collaudo, afferma nel video qui sopra il rappresentante del produttore ucraino Global Mark.

Il prodotto ha tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile sui piloni del ponte di Kerch. La situazione dei russi, così come il loro futuro in Crimea, sembra tutt’altro che rosea.

La difesa aerea di Putin ha molto da fare

Soprattutto perché Vladimir Putin ha comunque difficoltà a proteggere le proprie infrastrutture dai droni e dai missili di Zelensky.

Ecco un nuovo video dell’attacco all’azienda di armamenti Titan-Barrikady a Volgograd il 27 giugno: il filmato mostra come due missili del tipo FP-5 Flamingo si dirigano verso la fabbrica prima dell’alba e la colpiscano.

La raffineria di Slavyansk-sul-Kuban, che è stata incendiata nella notte tra il 27 e il 28 giugno, sembra che stia ancora bruciando:

Il 30 giugno Mosca è stata nuovamente presa di mira: secondo CNN, tra gli obiettivi figurava anche un centro di comunicazione delle forze armate.

Un altro duro colpo per l’industria della difesa russa: il 1° luglio sarà colpito un istituto statale che produce sensori per i caccia e i missili russi.

Ukraine struck JSC NIIFI (Research Institute of Physical Measurements) in PenzaThe enterprise manufactures pressure and displacement sensors and measurement systems used in Russian military aircraft and missile programs, including the Su-34, Su-57, Kh-101, Kh-59, and the Iskander missile system.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 1. Juli 2026 um 10:30

Sempre il 1° luglio, prende fuoco una sottostazione elettrica a Ljuberzy, situata 20 chilometri a sud-est di Mosca:

❗️A substation caught fire in Lyubertsy, Moscow Oblast, leaving parts of the city without electricity. The cause of the incident has not yet been officially confirmed. #Russia



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 1. Juli 2026 um 09:31

E nell’Ucraina meridionale occupata, i droni di Kiev hanno reso inutilizzabile un ponte tra Donetsk e Mariupol:

Ukrainian forces cut the import H-20 highway between the Russian-occupied cities of Donetsk and Mariupol, Donetsk region, in Ukraine. The bridge was near the town “Maloyanysol” at the following coordinates:47°20'16.03"N 37°31'58.06"E



[image or embed] — (((Tendar))) (@tendar.bsky.social) 1. Juli 2026 um 08:26

Si segnalano esplosioni persino da Kurgan, che dista ben 1800 chilometri dal confine con l’Ucraina:

🔥 Kurgan, more than two thousand kilometers from the State Border, - Exilenova The city is in danger of UAVs, explosions were heard. The consequences are being clarified.



[image or embed] — MAKS 26 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 1. Juli 2026 um 11:27

Un piccolo barlume di speranza per Putin

La campagna aerea di Kiev sta dando i suoi frutti: la carenza di carburante si sta estendendo a tutto il Paese.

Qui un russo della regione del Transbaikal, nell’Estremo Oriente, al confine con la Cina e la Mongolia, racconta di aver atteso 36 ore prima che una stazione di servizio apparisse all’orizzonte:

The undisputed leader of Russia's fuel crisis remains Zabaykalsky Krai.The driver in Chita records this video after spending 36 hours in line, sharing his experience as he finally nears the Rosneft gas station.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 30. Juni 2026 um 21:13

La situazione è talmente grave che il terzo esportatore mondiale di petrolio è ora costretto a importare benzina, secondo quanto riferisce l’emittente canadese CBC.

«Politico» riferisce che Mosca sta attingendo alle riserve strategiche. I russi sono infastiditi: i consensi di Putin sono in calo, aggiunge «Newsweek».

Allo stesso tempo, il Cremlino dispone di sempre meno personale da impiegare in guerra. Il numero delle reclute è in calo, mentre le perdite rimangono elevate: recentemente è stato riferito che i soldati russi sopravvivrebbero in prima linea solo dai 20 ai 35 minuti.

Si ipotizza già che al capo del Cremlino non resti altra scelta che procedere presto alla mobilitazione, il che aumenta il rischio di rivolte.

Ma dall’Ucraina arrivano solo cattive notizie per Mosca? Non proprio: un barlume di speranza per Putin è rappresentato dall’avanzata dell’esercito russo a Kostjantyniwka, situata all’estremità sud-orientale della cintura fortificata ucraina nella regione di Donetsk.

L’esperienza dimostra tuttavia che la conquista completa potrebbe richiedere ancora settimane o mesi.