Un anno dopo la visita di Ahmad al Sharaa, presidente ad interim della Siria, il viaggio di Emmanuel Macron, il primo di un capo di Stato dell'Unione europea in Siria dopo la caduta del regime di Assad, si iscrive nel solco del sostegno costante della Francia al popolo siriano
Keystone
Un'esplosione è stata udita a Damasco, dove da ieri è in visita il presidente francese, Emmanuel Macron. Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto.
Alcuni testimoni hanno visto del fumo salire da una zona vicina all'hotel nel quale ha trascorso la notte il presidente francese, nel centro di Damasco. Macron ha lasciato in mattinata l'hotel per alcuni incontri in programma al palazzo della presidenza.