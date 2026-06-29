Probabile attentato nel Principato di Monaco, dove una forte esplosione avrebbe ferito gravemente l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e un adolescente. L'autore sarebbe in fuga verso la vicina Francia.

Tre persone sono rimaste ferite in seguito a una violenta esplosione all’ingresso di un edificio residenziale a Monaco, avvenuta verso le 21.

Stando a diversi media francesi, tra i quali BFMTV, tra i feriti c'è l'oligarca ucraino Vadim Ermolaev, 23esima fortuna dell'Ucraina, e la sua compagna. Oltre a queste due persone, d'età compresa tra i 50 e i 60 anni, ci sarebbe anche un adolescente. Tutti e tre sarebbero membri della stessa famiglia.

Secondo il procuratore generale Stéphane Thibault, una persona ha depositato una borsa o un pacco nell’atrio dell’edificio prima di allontanarsi.

Secondo quanto riportato dai media, l’edificio interessato si trova in rue Révérend-Père-Louis-Folla, una strada al confine con la Francia. Il sospettato si sarebbe diretto a piedi verso la città francese di Beausoleil. È tutt'ora in fuga e attivamente ricercato.

Christophe Mirmand parla di un probabile «attentato»

«È molto probabile che si tratti di un attentato», ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP il capo del Governo Christophe Mirmand, che ha aggiunto che l’ordigno conteneva probabilmente bulloni e schegge.

Ha aggiunto, parlando ai microfoni di BFMTV, che oltre ai tre feriti altre quattro persone sono state ricoverate in ospedale a causa dello schock dopo l'esplosione.

«Le forze dell’ordine stanno attualmente raccogliendo elementi di prova», ha spiegato. «Che io sappia, è la prima volta nella storia che un atto del genere si verifica nel Principato».

Pure per il sindaco di Nizza parla di «attentato»

Il sindaco di Nizza, città del sud della Francia situata a circa 20 chilometri dal Principato, ha definito l’accaduto un «attentato» in un post pubblicato sulla piattaforma X.

Si tratterebbe di una «tragedia che sconvolge Monaco». Ha espresso pieno sostegno alle forze di sicurezza e ai soccorritori impegnati nell’intervento.