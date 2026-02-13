I residenti di Novorossiysk hanno riferito di ripetute esplosioni mentre le difese aeree russe hanno tentato di respingere l'attacco, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito sei edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere a Novorossiysk, causando vittime. Il numero delle vittime non è stato al momento reso noto.

Novorossiysk, importante porto russo sul Mar Nero, ospita una base navale utilizzata dalla flotta russa. La Russia ha trasferito gran parte della flotta dalla Crimea occupata a Novorossiysk, in seguito ai ripetuti attacchi ucraini contro navi da guerra e infrastrutture navali russe nella penisola.

Sono state segnalate anche esplosioni in tutta la Crimea occupata. Altre esplosioni sono state udite vicino alla centrale termica di Balaklava, vicino Sebastopoli.