Emmanuel Macron ha avuto un secondo quinquennio turbolento.

L'intervista Étienne Campion su Emmanuel Macron: «È tossico perché è capace di sedurre all'eccesso»

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo libro, Étienne Campion descrive Emmanuel Macron come un presidente dalla personalità «tossica».

Secondo l’autore, Macron seduce le persone che gli sono utili e poi le allontana senza rimorsi.

Campion sostiene che il presidente sia isolato e distante dai sentimenti comuni dei francesi.

La scelta di sciogliere l’Assemblea nazionale nel 2024 viene vista come un calcolo politico fallito.

Per l’autore, la presidenza Macron rischia di essere ricordata come un periodo difficile per la Francia.

Come le è venuta l'idea di scrivere questo libro?

Come giornalista ho lavorato in modo empirico su Emmanuel Macron. All’inizio, per il mio giornale, mi sono interessato soprattutto agli intellettuali che lo circondavano.

Tutti i presidenti della Repubblica, infatti, sono stati affiancati da una certa intellighenzia. Nel caso di Macron, però, ho constatato che a partire dal 2023 non c’erano più veri intellettuali al suo fianco.

Per capirne le ragioni ho realizzato numerose interviste con ex collaboratori e persone a lui vicine, ricostruendo l’intero percorso della sua vita.

Alla fine sono riuscito a individuare un metodo che Macron utilizza da molto tempo: sedurre a 360 gradi per attirare verso di sé le persone di cui ha bisogno e poi lasciarle cadere. In sintesi, è un super seduttore, ma la sua seduzione spesso non ha seguito.

Perché ha scelto di associare il presidente Macron al termine «tossico»?

Di solito un presidente viene descritto con termini che lo collocano al di sopra della massa.

È vero, la parola tossico riporta Macron a qualcosa di meno nobile, ma è proprio perché utilizza le relazioni umane nei loro aspetti meno edificanti che questo termine gli si addice. Come dicevo prima, è un personaggio ambiguo, che cambia nel tempo.

All’inizio si mostra mellifluo con tutte le personalità che incontra, salvo poi allontanarsene bruscamente. È per questo che molti fanno fatica a «superare» Macron.

È «tossico» perché ha una straordinaria capacità di sedurre in modo eccessivo, ma anche di non provare mai rimorso. In pratica conta agli occhi degli altri, ma non si lega a nessuno. In un certo senso è anche un manipolatore.

All’inizio del libro lei racconta la giovinezza di Macron e l’incontro con Brigitte. Che ruolo ha avuto nella sua ascesa?

Macron ha spezzato il primo matrimonio di Brigitte con un’audacia e una determinazione straordinarie. Con lei si può dire che abbia messo in atto la «seduzione della seduzione».

Brigitte ha avuto un ruolo chiave nella sua ascesa: gli ha garantito stabilità e sicurezza, permettendogli anche di incontrare figure influenti. Allo stesso tempo, però, questo lo ha progressivamente allontanato dalla realtà, accentuandone l’isolamento.

Lei scrive che Macron applica con costanza la «metodologia del morto-vivente» nei confronti dei suoi sostenitori. Che cosa significa?

A causa della sua personalità tossica, Macron è scollegato dai sentimenti comuni. È capace di sedurre intensamente le persone, per poi tradirle all’improvviso e magari ricontattarle come se nulla fosse.

La «metodologia del morto-vivente» consiste proprio in questo: utilizzare e poi eliminare i collaboratori, lasciando però loro l’illusione di una possibile resurrezione.

Nel giugno 2024 il secondo mandato di Macron ha conosciuto una svolta con lo scioglimento dell’Assemblea nazionale. Qual era l’obiettivo di una scelta che non ha prodotto i risultati sperati?

Per molti quella decisione è rimasta incomprensibile. Forse Macron ha voluto rovesciare il tavolo, punendo il proprio campo e il primo ministro Gabriel Attal, con cui era in conflitto.

Credo anche che mirasse a una coabitazione con l’estrema destra per potersi presentare come il garante dello Stato di diritto e delle istituzioni di fronte al «cattivo» Rassemblement National (RN).

In realtà, però, nemmeno il RN vuole davvero il potere in questa fase. A quasi due anni dal fallimento della dissoluzione, Macron continua a brandire quella minaccia. È una triste partita di poker che stanca profondamente i francesi.

Verso la fine del libro cita Jean-Pierre Chevènement, secondo cui «la Francia è in pericolo e Macron non fa che aggravare la situazione». Condivide questa analisi?

Sì, nella misura in cui numerosi sondaggi mostrano che i francesi hanno la sensazione che il Paese non stia andando bene.

Nel 2017 Macron voleva frenare l’ascesa degli estremi, dare più voce ai cittadini e rilanciare l’Europa. Nove anni dopo, bisogna riconoscere che la scommessa è stata persa.

Come immagina che si concluderà la presidenza di Macron?

Alle legislative del 2022 Macron non ha fatto campagna elettorale e ha ottenuto soltanto una maggioranza relativa all’Assemblea nazionale.

Da quel momento ha perso il controllo della situazione e ha visto allontanarsi molti dei suoi fedelissimi. Oggi in Francia quasi nessuno si definisce più «macronista».

Va inoltre ricordato che il presidente nutre una forte avversione nei confronti dei suoi possibili successori, Attal ed Édouard Philippe. È anche ossessionato dall’idea di fare la fine di François Hollande, cioè di essere tradito da un suo vicino e finire politicamente marginalizzato.

Per questo potrebbe essere tentato da una nuova dissoluzione dell’Assemblea, o persino dalle dimissioni prima delle presidenziali del 2027.

Se a succedergli fossero Marine Le Pen o Jordan Bardella, la storia lo ricorderà come il presidente che ha spalancato le porte del potere al RN. In ogni caso, la presidenza di Macron resterà come una fase piuttosto cupa per la Francia.