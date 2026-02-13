Ma l'allarme è rientrato Problemi per Meta, Facebook e Instagram inaccessibili domenica mattina

I problemi di accessibilità sono stati registrati a livello planetario. (Immagine simbolica d'archivio)

Le reti sociali Facebook e Instagram, che fanno capo la gruppo Meta, domenica mattina hanno presentato problemi di accessibilità dalle 9.30 alle 11.30, con un picco di segnalazioni per il disservizio verso le 9.45 per entrambe.