I problemi di accessibilità sono stati registrati a livello planetario. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone
Le reti sociali Facebook e Instagram, che fanno capo la gruppo Meta, domenica mattina hanno presentato problemi di accessibilità dalle 9.30 alle 11.30, con un picco di segnalazioni per il disservizio verso le 9.45 per entrambe.
Le segnalazioni dei problemi da parte degli utenti sono state raccolte dal sito Downdetector.com, che traccia i disservizi in rete.
I problemi segnalati riguardavano soprattutto i collegamenti via website (62%), mentre sono state solo l'11% le criticità indicate per le app.
Dai commenti sul sito appare che le segnalazioni sono state fatte a livello globale con utenti che hanno indicato problemi in diversi paesi.