Federico Venco voleva aiutare una motociclista che aveva perso il cellulare e non riusciva più a trovare la strada per raggiungere un appuntamento. Una volta arrivato nel luogo concordato, l'ex compagno della donna lo avrebbe scambiato per il suo nuovo fidanzato e lo avrebbe ucciso.

Hai fretta? blue News riassume per te Federico Venco ha accompagnato una donna che non conosceva a un incontro con il suo ex compagno.

L'ex avrebbe scambiato il 36enne per il nuovo fidanzato della donna e avrebbe speronato di proposito la sua moto.

Il sospettato è stato arrestato, all'interno dell'auto gli investigatori hanno rinvenuto una pietra pesante e un coltello. Riepilogo creato con

Federico Venco voleva soltanto dare una mano.

Nella notte tra sabato e domenica, nei pressi di Somma Lombardo, il motociclista 36enne ha incontrato una donna che aveva perso il cellulare e non riusciva più a trovare la strada per raggiungere il luogo dell'appuntamento.

Venco si è quindi offerto di accompagnarla in moto fino alla destinazione. L'appuntamento era stato fissato nei pressi di un cimitero.

Lì, l'ex compagno della 39enne la stava aspettando in auto.

La loro relazione era finita soltanto poche settimane prima e la donna aveva accettato di incontrarlo per restituirgli alcuni oggetti personali.

Speronato e sbalzato

Secondo la ricostruzione finora effettuata dai Carabinieri, il 44enne avrebbe visto la donna insieme a Venco e avrebbe scambiato il 36enne per il suo nuovo compagno, riferisce il «Corriere della Sera».

A quel punto avrebbe prima sorpassato la moto della sua ex e poi speronato quella di Venco, facendola uscire di strada.

Il violento impatto ha sbalzato il motociclista in un bosco adiacente, provocandogli ferite mortali. Successivamente, l'automobilista avrebbe aggredito anche l'ex compagna.

Alcuni passanti sono intervenuti e sono riusciti a bloccarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

L'accusa è di omicidio volontario

Nell'auto del sospettato gli investigatori hanno trovato una pietra del peso di diversi chilogrammi e un coltello con la lama aperta. Non è ancora chiaro se quegli oggetti fossero destinati a un'aggressione ai danni della donna.

L'arrestato, finora, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

La Procura lo accusa di omicidio volontario.

Gli investigatori stanno analizzando il cellulare della donna, nel frattempo ritrovato, e verificando anche se il 44enne avesse assunto alcol o sostanze stupefacenti.

Nel comune in cui viveva, Venco era conosciuto come una persona disponibile e impegnata, tra l'altro, nel volontariato a favore degli anziani.

Quando le separazioni sfociano in piani omicidi

Anche in Svizzera un conflitto di coppia degenerato ha impegnato la magistratura di recente.

Un uomo del Canton Zurigo aveva tentato di ingaggiare sul dark web un sicario per uccidere l'ex compagna. Il piano era maturato dopo anni di controversie sull'affidamento dei figli, sul diritto di visita e sul pagamento degli alimenti.

Secondo il tribunale, l'uomo aveva trasferito oltre 22'000 franchi in Bitcoin e fornito ai gestori della piattaforma illegale fotografie della donna, della sua auto e della targa.

Il delitto, però, non è mai stato portato a termine e le indagini internazionali hanno infine portato al suo arresto.

Nell'aprile 2026, la Corte d'appello di Zurigo lo ha condannato a undici anni di carcere per tentata istigazione all'omicidio. La pena è stata così sensibilmente aumentata rispetto ai cinque anni inflitti in primo grado. I giudici hanno definito il piano «estremamente crudele» e «diabolico». Il condannato è stato inoltre obbligato a risarcire la vittima per il danno morale e a sostenere le spese processuali.