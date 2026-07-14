Dopo il drammatico incidente a bordo di un volo Ryanair, la moglie del passeggero ferito interviene per la prima volta. E racconta di come si sia aggrappata alle gambe del marito dopo che dopo il decollo un finestrino si è frantumato.

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la rottura di un finestrino su un volo Ryanair, la moglie del passeggero ferito racconta per la prima volta la sua esperienza.

Dice di aver afferrato suo marito per le gambe dopo che questi era stato trascinato verso il buco creatosi a causa della caduta di pressione.

Ryanair afferma che a danneggiare l'oblò è stato un frammento di un motore. Riepilogo creato con

Dopo il drammatico incidente a bordo di un volo Ryanair da Salonicco, in Grecia, a Memmingen, in Germania, la moglie del passeggero ferito ha rilasciato la sua prima dichiarazione.

Racconta i momenti di paura vissuti dopo che, durante il volo, un finestrino era stato frantumato.

«Se moriremo, moriremo insieme», ha dichiarato Svetlana Grkovic al portale di notizie serbo «Nova.rs».

«Lo tenevo stretto per le gambe»

Secondo quanto da lei riferito, suo marito Ljubiša Karovic era seduto proprio vicino al finestrino quando si è sentito un forte boato.

In un primo momento sembrava che una parte del motore si fosse schiantata contro l'aereo. Ma poco dopo, l'oblò si è danneggiato e si è verificata una perdita di pressione in cabina.

«La corrente ha trascinato via Ljubiša. Per fortuna aveva la cintura di sicurezza allacciata», ha detto Grkovic. Così lei gli ha subito afferrato le gambe e le ha tenute strette per non farlo finire fuori dal velivolo.

Secondo il suo racconto, una parte del corpo di suo marito sporgeva già all'esterno attraverso l’apertura. Diversi passeggeri sarebbero accorsi in suo aiuto e, insieme, avrebbero riportato suo marito all’interno dell’aereo.

L'uomo non ricorda nulla

Come riferisce la moglie, Karovic ha riportato, tra l’altro, ferite a una mano e ustioni. Si trova ancora in ospedale e riesce a malapena a comunicare. Forse fortunatamente, non ha più alcun ricordo dell’accaduto.

Nel frattempo, Ryanair ha confermato l'accaduto. La compagnia aerea ha dichiarato che il Boeing 737-800 è tornato a Salonicco poco dopo il decollo.

E attribuisce l'incidente a un frammento che si sarebbe staccato da un motore e avrebbe colpito il finestrino. L'incidente è avvenuto sopra la Macedonia del Nord.

L'aereo è poi atterrato in sicurezza allo scalo greco di partenza. Gli altri passeggeri sono stati successivamente trasportati a destinazione con un altro aereo.

Intanto si sta indagando sulla causa esatta dell'incidente.