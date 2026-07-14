È stato ufficialmente firmato al Palais Berlaymont a Bruxelles l'accordo tra Unione Europea e Regno Unito per lo status post-Brexit di Gibilterra, territorio britannico situato sulla costa meridionale spagnola.

La cerimonia è stata presenziata dal commissario europeo Maros Sefcovic, dal ministro di Stato per l'Europa del Regno Unito Stephen Doughty, dal ministro principale di Gibilterra Fabian Picardo e dal ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares.

L'intesa comporterà, fra l'altro, l'eliminazione del confine terrestre fra il territorio iberico e la «Rocca», da quando la Spagna la cedette al Regno Unito con il Trattato di Utrecht nel 1713, dopo la conquista da parte di una flotta anglo-olandese durante la Guerra di successione spagnola.

Cerimonie ufficiali e una notte di musica per celebrare la storica svolta per Gibilterra e la vicina Línea de la Concepción sono previste a partire dalla mezzanotte di oggi, quando Picardo e il sindaco della città si incontreranno davanti alla «Verja», la vecchia barriera di confine per celebrare il momento in cui, tecnicamente, sarà eliminata.

L'evento, annunciato dal governo di Gibilterra, si terrà poche ore dopo la firma a Bruxelles del trattato tra l'Unione Europea e il Regno Unito sul nuovo status di Gibilterra nel post-Brexit.

Per accompagnare quello che i governi gibilterrino e spagnolo definiscono un «momento storico» è stata organizzata una cerimonia con una banda musicale sulla frontiera. A mezzanotte la Verja, considerata per generazioni una barriera non solo fisica ma anche emotiva tra le comunità dei due lati, diventerà simbolicamente parte del passato.

Per domani è atteso nella zona anche il presidente del governo spagnolo Pedro Sánchez – che oggi a Parigi partecipa alle celebrazioni della festa nazionale francese del 14 luglio, invitato dal presidente Emmanuel Macron – per assistere alla formale rimozione della barriera alla Línea de la Concepción. L'atto, inizialmente previsto per lunedì, era stato rinviato dopo l'incendio in provincia di Almería, sepre in Andalusia, costato la vita a 13 persone.