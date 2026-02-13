Vertice Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan

Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Gedda dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, e il premier pachistano, Shabbaz Sharif. Lo riporta la tv di Stato turca Trt.