La stragrande maggioranza del Reno e del Tamigi, circa due terzi del Danubio e lunghi tratti del Rodano e del Po hanno raggiunto portate minime per il mese di luglio, senza precedenti negli ultimi 34 anni di rilevazioni.

È quanto risulta da un'analisi dei dati pubblicata oggi dall'Osservatorio europeo sui cambiamenti climatici Copernicus.

Nello specifico, circa il 95% dei tratti monitorati del Tamigi, l'85% di quelli del Reno e il 65% di quelli del Danubio, il secondo fiume più lungo d'Europa, hanno registrato le portate minime per il mese di luglio almeno dal 1992, anno in cui sono iniziate le stime del Sistema europeo di allerta alluvioni (Efas), trasmesse da Copernicus.

Siccità e cambiamenti climatici

Anche il Rodano ha registrato minimi record per luglio lungo circa il 30% del suo corso. Il Po, il principale fiume d'Italia, ha invece battuto i record per circa il 40% della sua lunghezza.

Questi livelli eccezionalmente bassi si verificano in un contesto di siccità persistente, alimentata dai cambiamenti climatici.

L'Europa occidentale ha registrato l'inizio d'estate più caldo di sempre, caratterizzato da ripetute ondate di calore, deficit di precipitazioni e incendi boschivi. Un altro indice di siccità idrologica, pubblicato ogni dieci giorni dall'Osservatorio europeo della siccità (Edo), conferma la situazione allarmante dei fiumi europei quest'estate.

Il Reno ha sperimentato uno stato di massima siccità idrologica quasi ininterrottamente dall'inizio di giugno lungo gran parte del suo corso, dalle Alpi svizzere alla Germania occidentale. Anche il Danubio è stato colpito per un periodo prolungato, in particolare nel suo tratto ungherese.

In Francia, diverse centinaia di chilometri della Loira, da Orléans all'Oceano Atlantico, hanno registrato portate «estremamente basse» tra la seconda metà di giugno e la fine di luglio. Anche il Rodano ha sofferto di una siccità idrologica estrema lungo gran parte del suo corso, dalla Svizzera al Mar Mediterraneo.