Un piano completo «non è ancora pronto» poiché gli Usa hanno comunicato da poco l'entità delle riduzioni.

Alleanza atlantica I tagli dei jet USA non sarebbero un problema per la NATO, ma ci sono altre criticità

Un piano completo «non è ancora pronto» poiché gli Usa hanno comunicato da poco l'entità delle riduzioni.

«La cosa positiva è che la strategia presentata dagli Usa è stata chiaramente pensata in modo che l'Europa possa difendersi in futuro», confida all'agenzia di stampa italiana ANSA una fonte diplomatica.

Molto dipenderà dai dettagli. Rimpiazzare i jet allocati all'Europa, ad esempio, non viene definito «problematico» mentre per altre capacità la situazione è «più difficile».

I settori in cui l'Europa farà più fatica a compensare le capacità americane sono la difesa missilistica, l'high tech spaziale e i cosiddetti abilitatori strategici come le aviocisterne e gli aerei da trasporto.

Al summit di Ankara è previsto un ampio risalto al rafforzamento della base industriale bellica transatlantica e – a quanto si apprende – verranno annunciati diversi accordi e contratti fra Paesi alleati che dovrebbero andare a colmare, in parte, queste criticità.

Non esiste ancora un cronoprogramma concordato ma la transizione non dovrebbe essere eccessivamente lunga. Ciò che più conta, sottolinea un diplomatico, è che gli Usa «non indeboliscano politicamente la Nato» e la sua capacità di deterrenza.

Molti cambiamenti altri sono invece già in dirittura d'arrivo, per esempio il nuovo quartier generale per il quadrante baltico a guida tedesco-olandese, che sarà attivato questa estate.

È ad ogni modo importante notare che il modello forze Nato è diverso dalla postura Usa in Europa, la cui gestione – stando a diverse fonti alleate – resta «caotica».

Nell'ambito del modello forze, infatti, gli alleati designano le forze nazionali che sono a disposizione del Comandante Supremo Alleato in Europa (SACEUR) per lo svolgimento delle operazioni, delle missioni e delle altre attività dell'Alleanza in tempo di pace ma, allo stesso tempo, individuano un bacino più ampio di forze disponibili che possono essere dispiegate in caso di una crisi o un conflitto.

Il modello contribuisce così a garantire che i piani di difesa della Nato siano supportati da forze e rinforzi già designati.

Il modello si basa su un sistema di prontezza a tre livelli: il livello 1 è composto da forze con un tempo di prontezza compreso tra 0 e 10 giorni, il livello 2 con un tempo di prontezza compreso tra 10 e 30 giorni e il livello 3 con un tempo di prontezza compreso tra 30 e 180 giorni.