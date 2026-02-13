Il National Mall di Washington chiude per alcune ore e la «Great American State Fair», fortemente voluta dal presidente Donald Trump per celebrare i 250 anni degli Usa, è stata rinviata alle 17 locali (23 in Svizzera) a causa del caldo torrido.

Il National Mall è stato temporaneamente chiuso per il caldo torrido

Lo riferisce Fox News, secondo cui è stato chiesto alle poche centinaia di persone presenti nell'iconica parte dei monumenti di Washington di dirigersi verso le uscite.

Caldo e umidità sono particolarmente pesanti sulla capitale americana, con la colonnina di mercurio è destinata a superare i 40 gradi, dando la sensazione di trovarsi in una sauna.