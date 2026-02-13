Incendi Francia, almeno 12 mila evacuati per roghi in Gironda

Il violento incendio che divampa vicino al bacino di Arcachon, in Gironda, ha ormai divorato circa duemila ettari e ha portato, nelle prime ore di giovedì, all'evacuazione di circa 7 mila persone aggiuntive. Lo ha ha annunciato la prefettura.