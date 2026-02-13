Cinque corpi di neonati morti sono stati rinvenuti nell'abitazione di una coppia a Orange, nel sud della Francia, secondo quanto appreso da fonti concordanti.

Stando a una fonte vicina alle indagini, la polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di una coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute.

Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone, secondo la stessa fonte.

Contattata dall'AFP, la procura di Carpentras non ha voluto rilasciare dichiarazioni nell'immediato.