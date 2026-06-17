«Questo G7 è obiettivamente un successo»: il presidente francese Emmanuel Macron plaude in conferenza stampa ai risultati del vertice a Évian-les-Bains, sulla riva francese del Lemano, dei capi di Stato e di governo delle sette maggiori economie liberali del mondo.

Emmanuel Macron ha evocato l"unità» e gli ''scambi costruttivi'' del G7 su molti dei temi in agenda.

Macron ha evocato l"unità» e gli ''scambi costruttivi'' dei sette su molti dei temi in agenda.

Lo stesso giudizio è stato espresso anche da Donald Trump: «Il G7 è stato un grande successo», scrive il presidente statunitense sulla sua rete sociale Truth Social, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più «è il fatto che l'Iran non avrà armi nucleari e che lo Stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto».

«Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta», ha dal canto suo affermato nella conferenza stampa al termine del summit la presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni. La premier ha sottolineato che «abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata: credo debba essere una ottima notizia per tutti».