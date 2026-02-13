Marine Le Pen in una foto recente.
Keystone
Marine Le Pen risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027: è quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'Istituto Ifop per la tv LCI e il giornale Le Figaro.
La leader del Rassemblement National (RN) raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale. Una progressione di 4 punti in 15 giorni, precisa Ifop.
Malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, Le Pen ha annunciato l'altra sera su Tf1 la sua quarta candidatura all'Eliseo nel 2027.
Il sondaggio è successivo al suo intervento in tv.