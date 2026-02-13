Si tratta di una prima assoluta al livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti.

Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea Nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari.

Il provvedimento rappresentava una promessa del presidente Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.

Macron ha espresso soddisfazione per la definitiva adozione da parte del parlamento el progetto di legge. «Un progresso maggiore», ha commentato il presidente, sottolineando che «la Francia apre la via in Europa per la protezione dei nostri bambini, dei nostri adolescenti. Continuiamo così».

Parole pronunciate al termine di un video pubblicato proprio sui social, in cui viene ripercorsa la lunga battaglia di Macron affinché questa importante riforma del suo secondo mandato all'Eliseo potesse diventare realtà. Nel video, anche una lunga carrellata di contenuti ritenuti nocivi per i minori e non solo.

«Mi ero impegnato a farlo e ora la misura è stata approvata: a partire dal nuovo anno scolastico, i social media saranno vietati ai minori di 15 anni», scrive il presidente, rivolgendo un messaggio di ringraziamento a tutti i parlamentari che hanno adottato la legge.

«Spetta ora al Consiglio costituzionale pronunciarsi; dopodiché dovremo agire per rendere concreta questa misura e proteggere i nostri figli online», ha concluso Macron.