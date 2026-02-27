Canicola Francia: salgono a 40 i morti per annegamento, afa record stanotte

Sono già 40 le persone morte in Francia per annegamento da giovedì scorso: è quanto riferito dal premier francese Sébastien Lecornu, in un paese dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati.