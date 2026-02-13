Una custodia per cuffie rimasta incastrata in un sedile ha provocato lunedì scorso la formazione di fumo su un volo Swiss da Zurigo a New York. L'aereo ha perciò effettuato un atterraggio non previsto a Bangor, nello Stato americano del Maine.

I periti tecnici hanno ispezionato il velivolo a Bangor ed hanno scoperto che un contenitore per la ricarica di cuffiette auricolari era scivolato in un sedile, dove si era danneggiato, provocando il fumo.

L'equipaggio del volo LX16 diretto a New York ha agito immediatamente e in modo corretto, scrive Swiss in una nota odierna. In caso di formazione di fumo di origine incerta, non si corrono rischi. Nessuno è rimasto ferito; tutti i 208 passeggeri e l'equipaggio stanno bene, precisa ancora la compagnia.

Vietato l'uso dei powerbank

La controllata di Lufthansa ha colto l'occasione per ricordare le norme vigenti relative ai dispositivi elettronici con batterie al litio. Dall'inizio di quest'anno, l'uso dei powerbank a bordo non è più consentito. Non è permesso ricaricare né i dispositivi con un powerbank, né il powerbank stesso.

I passeggeri possono portare con sé al massimo due di queste batterie esterne. Queste devono essere tenute addosso, nella tasca del sedile o nel bagaglio a mano sotto il sedile. È vietato trasportarle nel bagaglio da stiva o nella cappelliera sopra i sedili. Le stesse regole valgono anche per le sigarette elettroniche.