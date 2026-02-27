Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un «genocidio» in corso a Gaza. Lo ha affermato oggi la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta creata su mandato delle Nazioni Unite.

In occasione della pubblicazione di un nuovo rapporto della commissione incaricata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma che non parla a nome dell'organizzazione, il suo presidente, Srinivasan Muralidhar, ha affermato in un comunicato che «prendendo di mira i bambini, Israele attacca la stessa capacità del popolo palestinese di esistere e di determinare il proprio futuro».

La Commissione afferma di aver trovato prove che «bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane». Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire «l'intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza».

Israele ha definito il rapporto «diffamatorio», accusandolo di «tacere sulle tattiche brutali di Hamas, che attacca senza pietà i bambini israeliani e usa i bambini palestinesi come scudi umani».