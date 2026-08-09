Per la prima volta dall'annuncio di Donald Trump di un accordo su Gaza il 31 luglio, due giorni dopo il loro faccia a faccia, Benyamin Netanyahu ha rotto il silenzio, annunciando la sua posizione sul piano del Board of Peace: «Israele respinge il documento dei 15 punti».

«L'esercito di Israele (Idf) non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato dalle armi, pesanti e leggere». Non solo, ha bocciato anche la prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata dal piano: «Finché sarò premier, non ci sarà, né a Gaza né in Cisgiordania. Né «Fatahstan» né «Hamastan»».

Le parole pronunciate dal premier israeliano all'apertura della riunione di gabinetto hanno raccolto subito il plauso dell'ala oltranzista del governo: «Lo ringrazio per avere chiarito che non ci ritireremo di un millimetro dalla Striscia, né inizierà la ricostruzione prima del dissolvimento totale di Hamas», ha detto Betzalel Smotrich.

Il progetto «Rafah verde»

Dal campo, però, arrivano notizie diverse: la Radio militare ha riportato che due settimane fa, in concomitanza con la decisione di permettere l'ingresso nella Striscia delle prime truppe marocchine e ugandesi della Forza Internazionale di Stabilizzazione (Isf) - uno degli elementi del piano Trump -, il rango politico aveva approvato l'inizio dei lavori di ricostruzione in una «zona pilota» a Rafah, che si trova nel perimetro della «Linea gialla», tuttora sotto il controllo dell'Idf.

Si tratta del progetto che, nel Centro di coordinamento civile-militare sotto l'egida del Centcom Usa, operativo dall'ottobre scorso nel sud di Israele, viene chiamato «Rafah verde» ed è sovvenzionato prevalentemente dagli Emirati Arabi Uniti.

Secondo «Channel 11», in questa area lo Shin Bet, i servizi interni israeliani, intende evacuare per primi i membri delle milizie, armate da Israele, che hanno collaborato con l'Idf durante la guerra: i clan Abu Shabab, Doghmush, al-Astal, al-Mansi, che sono nel mirino di Hamas.

«I primi abitanti della nuova Rafah saranno gli oppositori di Hamas, è nell'interesse israeliano», ha riferito una fonte dell'ufficio del premier all'emittente. Inoltre, a ridosso dell'area è già stato costruito un complesso che dovrebbe ospitare i primi 150 soldati di Rabat della Isf, che a maggio avevano perlustrato l'area, dove in questi giorni circolano anche soldati Usa, come testimoniano video diffusi dalla zona.

Il nodo della forza internazionale

Netanyahu non ha però ancora fatto l'altro passo indietro richiesto da Smotrich, ossia la revoca del nulla osta per l'ingresso dell'Isf a Gaza.

Secondo i commentatori, su questo il premier difficilmente potrà sottrarsi alla volontà di Trump, anche se farà di tutto per frenare qualsiasi ritiro prima delle elezioni del 27 ottobre.

Il premier aveva di fatto ricevuto una garanzia dall'inviato del Board, Nickolay Mladenov, che, dopo il loro incontro lunedì scorso a Gerusalemme, lo aveva aggiornato sul fulcro della diatriba: il ritiro dell'Idf avverrà solo dopo il disarmo di Hamas, armi personali comprese.

Messaggio all'elettorato

Avendo già incassato questa vittoria, il categorico rifiuto del piano sbandierato oggi da Netanyahu si presenta come un messaggio che parla innanzitutto all'elettorato israeliano, sempre più spostato a destra. Specie nel momento in cui il suo principale rivale nella corsa elettorale, Gadi Eizenkot, ha bollato la pubblicazione della roadmap come «un fallimento» del governo rispetto all'obiettivo prefissato dalla guerra: l'eliminazione di Hamas.

«Divertente che questi attacchi provengano da chi voleva il ritiro dall'intera Striscia e non voleva attaccare Libano e Iran», ha aggiunto Netanyahu, lanciando la stoccata a Eizenkot, che nel giugno 2024 era uscito dal governo di emergenza nazionale in polemica con l'allora decisione del primo ministro di conquistare Rafah.

Da notare, inoltre, che, mentre Trump sembra frenare l'escalation con l'Iran, almeno prima delle midterm, non ha ancora pronunciato un endorsement verso l'alleato israeliano.