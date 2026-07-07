Gran Bretagna
Il leader di Reform UK Nigel Farage annuncia le sue dimissioni da deputato
Il leader di Reform UK, Nigel Farage, lascia il parlamento ma non la politica.
Keystone
Nigel Farage ha annunciato oggi a sorpresa le sue dimissioni da deputato, ma anche la volontà di ripresentarsi per chiedere un verdetto popolare sulle accuse finanziarie rivoltegli di recente.
L'ex propugnatore della Brexit e leader di Reform Uk, partito della destra anti-immigrazione, ha ribadito di non aver fatto «nulla di sbagliato» in risposta a una serie di presunti scandali relativi a donazioni milionarie ricevute in passate e a redditi privati non pienamente dichiarati in Parlamento.
Farage ha poi accusato il governo laburista di perseguitarlo politicamente e i media di mettere a rischio la sicurezza sua e della sua famiglia.